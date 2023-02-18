長照課程認證爆爭議 吳玉琴召開協調會2結果出爐

長照醫事人員課程認證近日爆出爭議，衛福部長照司今年發出一紙公文，要求醫事人員「半年內」補齊課程，否則將喪失資格，甚至在110年2月前上過的課「不算數」，引爆一線人員不滿，立委吳玉琴昨召集各團體、長照司開爭議協調會，會後作出2項結論，包括完訓時間延長1年，以及過去完訓的課也必須採認。

吳玉琴表示，近期收到諸多專業團體反映，衛福部今年2月6日發出公文指出，因1月9日修正「長照專業服務手冊」，同步要求專業人員應在今年8月31日前完成LEVEL 2、3訓練課程，若9月1日後未完成LEVEL 2、3課程者，後續執行專業服務後，不得支領服務費用，而10月1日起，費用支付審核需附申報資料。

一線人員反彈主因，長照司規畫LEVEL 1、2、3課程，但因時數長，難以短時間完訓，長照司曾在4年前緊急加開替代方案「8+4」，要求人員上8小時復能實務線上課程、4小時地方政府自辦個案研討實體課程，6千多名一線人員才能符合資格持續服務，另外有部分醫事人員，則超前部署完成LEVEL 2、3課程。然而，長照司最新公文，不認可民國110年2月25日前的LEVEL 3課程，對於「8+4」也完全不採認，挨批讓人做白工。

經協調後作出2項結論，吳玉琴指出，為保障專業人員有充裕時間規畫訓練時程，衛福部應將完訓期限延長至113年1月8日施行，也就是112年1月9日長照服務手冊公告修正後一年；另外，為維繫專業人員接受政府公告課程完訓的信賴保護，衛福部應採認110年公告新版課程前已完訓長照Level 3課程者之完訓資格。

長照司副司長吳希文表示，關於完訓時間延長1年，後續會再正式函文給相關團體；但針對110年2月25日前的LEVEL 3課程，因部分醫事人員很久以前已經完訓，但這段時間沒有執業，是否得以採認尚待討論，長照司接下來會搜集資料，並找相關團體討論，後續再做公告修正。