阿里山遊樂區花季下月登場 山櫻阿龜櫻打頭陣盛開228連假迎客

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季3月10日登場，目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開，唐實櫻開花約2-3成，迎接228連假遊客，嘉義林區管理處公告228連假阿里山遊樂區交通疏運措施。

嘉義林管處說，228連假有4天假期，因應人潮車流上山，遊樂區停車位數量有限，建議遊客多搭乘大眾運輸工具，在台18線88.5至95K往塔塔加方向路肩，規畫小客車臨時停車格，沿線設置10處臨時接駁車站，上午8點到下午6點，提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站。

遊樂區人潮狀況，將隨時透過 LBS【LBS】位置導向服務（Location-Based Service，LBS）也稱行動定位服務、位置服務，由電信業者整合地理資訊系統（GIS）與行動上網功能，透過GSM網、LTE網等無線通訊網路或GPS定位，取得行動終端用戶的所在位置。這項服務可應用在工作、健康、保全、個人生活等各領域，以及各式商業資訊、情報的提供，並結合金流服務。 簡訊廣播服務、CMS訊息可變告示牌、警廣等系統通知遊客。嘉義林管處呼籲開車出遊民眾可提早出發避開車多時段，並做好行前規劃，掌握路況資訊。

花況速報：阿里山遊樂區目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻盛開，唐實櫻開花約2至3成，霧社櫻將陸續開花，染井吉野櫻則預計3月上旬至3月中盛開，迎接花季到來。大島櫻、重瓣櫻花類的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、五所櫻及其他非櫻花花種，如白木蘭、紫玉蘭、杜鵑、臺灣一葉蘭、紫藤等將接力開花至4月底。