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阿里山遊樂區花季下月登場 山櫻阿龜櫻打頭陣盛開228連假迎客

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
香林服務區阿龜櫻目前盛開。圖／嘉義林區管理處提供
香林服務區阿龜櫻目前盛開。圖／嘉義林區管理處提供

嘉義阿里山國家森林遊樂區櫻花季3月10日登場，目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開，唐實櫻開花約2-3成，迎接228連假遊客，嘉義林區管理處公告228連假阿里山遊樂區交通疏運措施。

嘉義林管處說，228連假有4天假期，因應人潮車流上山，遊樂區停車位數量有限，建議遊客多搭乘大眾運輸工具，在台18線88.5至95K往塔塔加方向路肩，規畫小客車臨時停車格，沿線設置10處臨時接駁車站，上午8點到下午6點，提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站。

遊樂區人潮狀況，將隨時透過LBS【LBS】位置導向服務（Location-Based Service，LBS）也稱行動定位服務、位置服務，由電信業者整合地理資訊系統（GIS）與行動上網功能，透過GSM網、LTE網等無線通訊網路或GPS定位，取得行動終端用戶的所在位置。這項服務可應用在工作、健康、保全、個人生活等各領域，以及各式商業資訊、情報的提供，並結合金流服務。簡訊廣播服務、CMS訊息可變告示牌、警廣等系統通知遊客。嘉義林管處呼籲開車出遊民眾可提早出發避開車多時段，並做好行前規劃，掌握路況資訊。

花況速報：阿里山遊樂區目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻盛開，唐實櫻開花約2至3成，霧社櫻將陸續開花，染井吉野櫻則預計3月上旬至3月中盛開，迎接花季到來。大島櫻、重瓣櫻花類的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、五所櫻及其他非櫻花花種，如白木蘭、紫玉蘭、杜鵑、臺灣一葉蘭、紫藤等將接力開花至4月底。

遊客進遊樂區可欣賞萬紫千紅美景，森林浴放鬆身心，促進健康；可下載「森遊阿里山APP」掌握即時花況、賞花情報、日出時刻、天氣狀況等資訊，公告訊息請留意阿里山國家森林遊樂區臉書粉絲團、「alishanforest」、instagram。

阿里山國家森林遊樂區內山櫻花目前盛開，花期至3月中旬。圖／嘉義林區管理處提供
阿里山國家森林遊樂區內山櫻花目前盛開，花期至3月中旬。圖／嘉義林區管理處提供
木蘭園的紫玉蘭已陸續開花。圖／嘉義林區管理處提供
木蘭園的紫玉蘭已陸續開花。圖／嘉義林區管理處提供
唐實櫻目前開花約2-3成。圖／嘉義林區管理處提供
唐實櫻目前開花約2-3成。圖／嘉義林區管理處提供

櫻花季 阿里山 嘉義 連假

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