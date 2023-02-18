今年第1個熱帶性低氣壓將生成 未來一周天氣數變

今天持續是高壓迴流偏東風的環境，天氣風險管理公司天氣分析師林琮訓說，環境水氣偏少，只有迎風面地區東北角、東半部及恆春半島地區雲量較多，有短暫陣雨的機會，其餘各地尤其是西半部地區，都會是晴到多雲的好天氣。

他說，今天白天高溫會顯著的上升，桃園以北、東半部23-25度，竹苗地區20-22度，中南部26-29度，局部內陸高溫有機會接近或達到30度。

林琮訓說，在菲律賓東方海面發展的熱帶擾動系統，目前仍然沒有明顯的中心環流，整體結構較差，預估在周末期間將會受到太平洋高壓勢力的引導，從菲律賓東邊北上，下周一會來到呂宋島東方海面，屆時擾動強度有機會再增強一些，若發展得好，就有可能會是今年第一個熱帶性低氣壓，但是基本上對台灣不會有直接的影響。

林琮訓表示，明、後天東北季風逐漸南下增強，氣溫下滑轉涼，北部、東半部雲量增多，天氣陰有局部短暫陣雨，以基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨較為明顯，另外剛剛提到的熱帶擾動，雖然沒有直接影響，不過其外圍水氣將擴散北上到臺灣附近，造成中南部地區雲量也會有所增多，轉為多雲時陰天氣，南部山區偶爾有零星降雨的機會。

他說，下周二持續受東北季風影響，但水氣將逐漸減少，中南部將回復多雲到晴的天氣，北部及東部地區仍維持多雲到陰有局部短暫雨，下周三、周四東北季風減弱，氣溫稍微回升，但是到了下周五又會有冷空氣南下，東北季風再度增強，並且持續影響到下周末。

林琮訓說，未來一周兩、三天就會有天氣及氣溫上的轉變，以北部、東北部地區感受會比較明顯，中南部相對穩定，不過日夜溫差較大，請大家要再多留意了。