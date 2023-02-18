6縣市濃霧 吳德榮：明午後變天 下周恐冷氣團襲跌到10度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至明天上午各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，東半部偶有零星短暫降雨的機率；西半部、金馬易有霧。今天北部11至27度，中部11至29度，南部12至30度，東部13至29度。

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、新竹、台中、彰化、雲林及台南已出現能見度不足200公尺的現象，新北至嘉義及馬祖能見度亦較低。影響區域：桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市。

吳德榮表示，明天下午起另一波冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫逐日下降；下周二晚、周三晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右；強度明顯比上波弱，但仍有達大陸冷氣團標準的機率。

他說，下周三白天起至周五白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升。下周一至周三、大台北、東半部持續有局部短暫雨，中南部多雲時晴；下周四、周五西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，冬天尚未結束，下周五晚起另一波強冷空氣開始南下，強度有待觀察。

吳德榮說，最新美國系集模式（GEFS）模擬亦顯示，菲律賓東方海面，有今年第一個熱帶擾動活動的跡象，因垂直風切大，發展的機率並不高，其路徑對台亦不具威脅，但模式模擬的大氣環境，會因此熱帶擾動而增大其不確定性，應持續觀察最新的資料。