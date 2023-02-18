VVV勝利車牌來了！ 台中區監理所20日開放網路競標

很多民眾買車喜歡特殊選號車牌討個好采頭，台中區監理所2月20日上午10時至2月22日上午10時，將在監理服務網開放自用小客貨車VVV-3355、VVV-0283、VVV-0535、VVV-0536、VVV-0552、VVV-0553、VVV-0558、VVV-0563及VVV-0712至VVV-0732共計27個新式號牌網路競標。

台中區監理所表示，此次推出的「新春勝利」VVV號牌27副，每號皆精選、副副皆勝利，其中包括「超級勝利+久久吉利」號牌，有VVV-3355「勝利年年有」、VVV-0718「勝利錢發發」、VVV-0725「勝利讓錢愛我」等。

台中區監理所表示，這次辦理自用小客貨車VVV勝利號牌網路車牌標售，有意參加競標者，須備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機且為監理服務網會員，即可至監理服務網參加競標，網址：http://www.mvdis.gov.tw。