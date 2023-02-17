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多吃蔬菜不會瘦 營養師：這兩種料理法隱形含油高

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林基督教醫院醫「幸福肥不幸福，享瘦小撇步-營養衛教活動」玩衛教遊戲，讓控制體重的健康方法深植長者心底。圖／二基提供
彰化縣二林基督教醫院醫「幸福肥不幸福，享瘦小撇步-營養衛教活動」玩衛教遊戲，讓控制體重的健康方法深植長者心底。圖／二基提供

各式滷肉料理加飯、麵是彰化縣的民眾日常，彰化二林基督教醫院發現偏鄉長者往往一鍋紅燒肉和排骨菜湯打發一頓，自認飯、菜、肉都有，吃得營養均衡，長期高鹽、高油飲食容易導致肥胖，今天提供聰明吃、健康動的方法，調整不健康飲食習慣。

二基今天在大廳舉辦「2023幸福肥不幸福．享瘦小撇步」營養衛教活動，透過熱量大考驗、營養品試飲、成人健檢篩檢等闖關遊戲，把健康飲食概念融入日常生活，參加者都獲贈小禮物，阿公阿婆都很開心。

二基醫院新陳代謝科醫師林子健先問，肥胖的壞處是什麼？民眾回答「不好看」、「容易血油多」、「會得糖尿病」。林子健指出，台灣每5個人就有1人肥胖，肥胖與糖尿病、高血壓、心臟病等許多慢性疾病有關，肥胖超過5年的死亡風險比一般人高出兩倍，避免肥胖的方法包括保持均衡和健康的飲食習慣、適量的運動和鍛煉、控制糖分和高脂肪食品的攝取、限制酒精和抽煙等。

二基醫院營養衛教室營養師吳怡萱說，很多阿伯阿姨喜歡吃餅和蛋糕，不知不覺吃進過多糖，沒適度運動，糖轉化為脂肪讓身體變胖，阿伯阿姨吃甜食前要想到跑步一小時才能消耗小小一塊蛋糕的熱量。

長者習慣排骨湯煮蔬菜，有湯有菜，排骨湯含鈣質能「補鈣」，以為一次滿足營養攝取；吳怡萱表示，蔬菜纖維吸收油脂，長者吃排骨湯的煮蔬菜最好少喝湯，還有長者到自助餐店買炒青菜，多吃少吃肉也瘦不下來，因為炒青菜的油脂多，這類隱形含油量高的蔬菜容易讓人踩雷，要注意食用量。

肥胖 健康飲食

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