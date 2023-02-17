228連假交管 中壢交流道25日實施高乘載

配合228連假，配合國道交通疏導、管制專案，桃園平鎮警分局表示，台66線快速道路18公里匯入國道1號平鎮系統交流道南下匝道入口，2月25日上午5時起至中午12時，共7小時實施匝道封閉，另外，中壢交流道也將在25日上午6時至中午12時實施高承載管制，請用路人多加注意。

國道1號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議，用路人可使用替代道路規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下，接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛，避免塞於車陣中。

警分局表示，228和平紀念日連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍呼籲駕駛人出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施。