蛋蛋的哀傷 台南蛋中雞染H5N1禽流感撲殺近3萬隻

農委會防檢局表示，台南市北門區1蛋中雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，台南市動物防疫保護處執行2萬9060隻（8週齡）蛋中雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計23例（陸禽21場、鵝2場）。

防檢局說，受強烈大陸冷氣團減弱影響，各地氣溫回升，早晚天氣仍偏冷，請養禽場業者加強飼養管理(如給予家禽適度營養劑、適時開始保溫及通風設備)，以減少場內禽隻緊迫，同時維持防鳥設施正常運作，落實場區門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出也應澈底消毒，以共同防範疫情發生及傳播。

防檢局表示，業者每日自主觀察家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

農委會畜牧處長張經緯表示，根據防疫所、防檢局提供的資料，兩周前雞隻化製有高峰，農民生產的過程中，如果有相關的疫情，還是應該要依規定通報，處理之後要合法的進到化製廠去。