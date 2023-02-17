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陳宗彥遭爆喝花酒、涉貪…檢察官想查辦卻沒下文 法務部說話了

強制民眾打新冠疫苗引網友炸鍋 指揮中心澄清絕無強制

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
指揮中心社區防疫組長莊人祥（左二 ）拜會南投縣政府，對縣府的全力配合中央表達感謝。本報資料照片。記者黑中亮／攝影
指揮中心社區防疫組長莊人祥（左二 ）拜會南投縣政府，對縣府的全力配合中央表達感謝。本報資料照片。記者黑中亮／攝影

為鼓勵國人盡速接種新冠疫苗，指揮中心社區防疫組長莊人祥昨拜會南投縣政府，對於全縣接種新冠疫苗超過125萬人次，第一、二劑接種率達8成以上，第三劑疫苗更達71%，對縣府全力配合中央表達感謝。但隨後有報導指出，「政府接下來擬要求每位民眾至少打一劑新冠疫苗」一事，遭網友質疑指揮中心強制要求民眾打疫苗，引發民怨，網友紛紛表示，「都2023年了，還在防疫」、「強制的話就太over」。指揮中心今晚澄清，無論中央或地方政府，絕無強制要求民眾打疫苗。

指揮中心表示，全球新冠疫情趨緩，各國邊境逐步調整開放，持續推動新冠疫苗基礎劑及雙價次世代疫苗追加劑接種。因此，指揮中心持續鼓勵未曾接種疫苗、尚未完成基礎劑對象，以及尚未接種過莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑對象接種，尤其長者等重症高風險族群，均建議盡速接種，但是否每年接種還需研議送衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論。

指揮中心發言人羅一鈞說，目前與各地方政府共同推動疫苗接種計畫，安排合約醫療院所設置社區接種站、入校，提供到宅及至長照機構等接種服務，加強推廣，增進接種可近性，促使對未曾接種基礎劑，以及今年尚未追加接種雙價BA.4/5追加劑民眾，共同響應全民接種，增進免疫保護力。

新冠疫苗 次世代疫苗

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