補班日把握好天氣！下周東北季風轉濕涼 這區整周有雨

明天(18日)為補班日，中央氣象局表示，明天白天溫度持續回升，各地為多雲到晴天氣，僅東半部、恆春半島及大台北山區有短暫雨。周日中午起東北季風影響，北部、東半部地區轉濕涼，北部地區預計接下來一周都會迎來降雨，其中，下周二晚上到周三清晨影響最明顯，中部以北及東北部低溫約為13、14度。

氣象局預報員葉致均表示，明天清晨西半部、東北部低溫約14至16度，花東地區約18、19度，白天溫度持續回升，高溫部分，除了桃、竹、苗及中部沿海地區受低雲影響約20至22度，其他地區約為24至27度，南部近山區也有29、30度機率。

葉致均指出，周日中午起東北季風影響，北部、東半部降雨明顯，將一路影響到下周，北部地區天氣都是濕涼狀態，其他地區則為多雲，僅下周一受南方水氣北移影響，恆春半島及南部山區也會有降雨。

他也說，這波東北季風在下周二晚間至周三清晨影響最強，中部以北、東北部地區低溫約13、14度，其他地區約15、16度，周三白天起就會逐漸減弱，直到25、26日將再迎來一波冷空氣。

另外，葉致均提醒，明後天西半部、馬祖地區、周日金門地區要留意霧及低雲。今明天東半部及恆春半島、下周二東南部地區及恆春半島要留意長浪。