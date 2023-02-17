郵輪靠港僅恢復1成4 台、韓、菲合作推亞洲跳島航程

疫後國境開放，郵輪市場也成觀光振興重要一環，根據台灣港務公司統計，基隆、花蓮、高雄港申請靠港總計有96航次，其中母港35航次、掛靠港61航次，約為2019年疫情前667艘次的1成4。交通部航港局今與菲律賓海事產業署、韓國國際郵輪研究所、台灣遊輪產業發展協會簽署合作意向書，預計下半年成立「亞洲跳島郵輪聯盟(AACA)」，串聯東北亞、東南亞地區跳島郵輪航程。

交通部次長祁文中今出席活動表示，國際觀光振興是交通部今年重要的施政方向，今年入境觀光客以600萬人次目標，國際郵輪協會也看好郵輪市場復甦速度，目標今年底恢復到2019年疫情前水準。他也說，藉由跳島郵輪進行島嶼深度旅遊已成為新趨勢，台灣位於亞洲島鏈中心，在航線規劃上，往北可連結日、韓，往南可與菲、越、馬、印尼串聯，有很大發展潛力。

航港局長葉協隆表示，近年探索型郵輪逐漸增加，今年也有4艘將來台灣靠港，適合東亞國家有豐富島嶼觀光資源推動深度旅遊。推動跳島遊程不只要成立「國家隊」，更要發展「國際隊」，雖然日本尚未共同簽署合作意向書，但日本客船協會已在積極評估中。行程安排、費用也將組成工作小組進行具體討論，預計今年下半年正式成立聯盟後會有具體資訊。

台灣郵輪產業發展協會理事長曾俊鵬表示，過去3年全世界都受疫情影響，尤其郵輪產業受到重挫，過去郵輪航線都習慣往北走，近年發現往南走也有很大商機，這次與日、韓、菲接觸規劃至少2航線，包括「日本-台灣-菲律賓」及「日本-台灣-香港-越南」，搭配探索型、小型郵輪可望深入各國離島推展深度旅遊。