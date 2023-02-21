頭痛困擾別輕忽！網議六大「頭痛原因」一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「頭痛原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的6大頭痛原因。

很多人認為頭痛只是小病，吃顆止痛藥就行，輕忽了引發頭痛的背後原因。根據陽明交通大學及台北榮總所組的醫療團隊研究，台灣約有200萬人飽受頭痛所苦。作為現代文明病，誘發頭痛的原因可能依據不同位置、特徵與時間而不盡相同，患有頭痛者輕則疲倦不適，重則影響生活作息，甚至導致疾病的發生，長期頻繁的頭痛更會對身心靈帶來傷害。

上班「壓力」大到頭痛 醫師籲：不可輕忽頭痛警訊 網友熱議TOP6頭痛原因 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網路上對於「頭痛原因」的相關話題討論，最多網友熱議的就是「壓力焦慮」，不少上班族網友表示自己平時工作壓力大，出現頭痛症狀如「偏頭痛情況嚴重，每天都得靠止痛藥過日子」、「長期疲勞累積導致偏頭痛，嚴重時會暈到吐」、「因為頭痛從睡夢中痛醒」，留言區有網友建議「去做全身檢查確認一下」，也有人提出可以「紀錄偏頭痛日記」，觀察自己的頭痛發作情況與頻率。

「慢性病」所引發的頭痛也成為網友熱議的關注話題，有網友分享自身經驗，表示「長期頭暈頭痛，走路易跌倒」、「連日感到噁心、頭痛」，送急診後發現患有糖尿病；也有醫師提醒「血壓過低或過高，都會引起頭痛、頭暈」，頭痛是身體發出的警訊，不可輕易忽視。

另外，「姿勢不良」與「天氣影響」也被不少網友認為是頭痛原因之一，有網友表示「坐辦公室一整天，常常會頭痛、肩頸痠痛」、「冬天寒風一吹，保證頭痛到爆」，尤其季節交替時頭痛更加明顯，指出「天冷時身體會無意識緊繃肌肉，使得肩頸僵硬，導致頭痛」，留言區便有網友建議「上班時需適時站起來活動筋骨」，也有人提出可以嘗試「洗熱水澡時沖脖子」，緩解血液不流通的問題。

至於「飲食刺激」也可能導致頭痛，有網友分享家人「對麩質過敏，除了脹氣還會偏頭痛」，對此醫師則提醒「3C食物，例如起司類、柑橘類水果和巧克力」，裡面含有酪氨酸成分，容易造成血管痙攣，進一步則可能引發頭痛。

頭痛樣貌百百種，平時除了保持規律作息與運動，也要注意天氣變化與飲食攝取，最重要的是重視頭痛本身，不輕忽頭痛的存在，建議透過觀察與治療，找出自己的頭痛原因，遠離疼痛人生。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「頭痛原因排行」相關討論則數。觀測期間：2022/10/10~2023/01/10，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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