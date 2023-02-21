燒肉必點都在這 饕客推薦找到美味有密招！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內網友討論的燒肉話題，帶您了解網友熱議的10大燒肉熱門食材。

無論是到餐廳以套餐或吃到飽的形式，滴著油香醬汁的韓式、日式燒肉，都是民眾們每隔一段時間就會懷念的好滋味，在炭火上烤得滋滋作響的食材總是十分誘人。那麼在眾多食材中，有哪些是特別受到網友青睞的必點品項呢？讓我們來看看大家都推薦什麼吧！

「干貝」吃到飽真假難辨 小火慢烤「洋蔥」甜味超解膩 TOP10 燒肉必吃食材 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網路上對「燒肉食材」的相關話題討論，可以發現「干貝」受到高度熱議，許多網友在社群討論區中請益、討論哪裡有提供干貝吃到飽的優質店家，不少業者也推出相應菜單，吸引民眾前去用餐。話題中值得注意的是干貝的「真假」也受到高度關注，有網友表示「吃到飽店的干貝應該都假的」，認為大多數可以讓人自由夾取的干貝通常是以魚漿或花枝漿調製而成，不一定是一般所想的高級食材。除此之外，也有網友提醒道「去餐廳之前先問一下今天有沒有干貝，有到了現場點單才說今天沒供應干貝的經驗」，建議想吃烤干貝吃到飽的人可以提前確認，避免撲空。

而「牛舌」在大火烤過之後有著爽脆的口感，也受到許多人青睞，尤其是厚切牛舌更能品嚐到其特有的口感以及肉汁的美味，因此網友推薦要吃牛舌最好到專門店或是單點的燒烤店，表示「附牛舌的吃到飽都切超級薄，覺得不好吃」，認為多花一點錢到專門店必定不會失望。

除了各式肉品外，能夠吸附肉品油脂的蔬菜也有眾多討論，有網友發文詢問「大家燒肉的時候喜歡吃什麼蔬菜？」許多民眾紛紛留言表示洋蔥十分解膩，吃完後可以「提升續航力」，享用更多肉品。有饕客分享洋蔥其實「烤越久越香甜」，而且在家裡準備也不難，只要「將洋蔥插上牙籤，再切片成一公分的厚度，避免散掉，並放在熱度較低的文火上烤5到10分鐘」，便可以吃到甜美、不辣口的洋蔥，推薦不管在餐廳或是在家燒烤的民眾可以嘗試看看這個小火慢烤的方法。

你喜歡吃的燒肉食材上榜了嗎？或是吃膩平常習慣的燒肉組合了嗎？不妨在下次到餐廳用餐時嘗試看看網友熱議的這些食材吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「燒肉食材排行」相關討論則數。觀測期間：2022/10/30~2023/01/30，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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