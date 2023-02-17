快訊

經典賽／為他鼓掌！張育成炸裂兩分砲 展現大聯盟砲瓦

衛福部宣示明年不調漲健保費率 薛瑞元：朝這方向努力

國1仁德路段傳火燒車 黑煙直竄連2公里外都看得到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

治癒「火燒心」同步減重11公斤 嘉基助飲食管理擺脫藥物依賴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
24小時酸鹼度食道測試，可以判斷胃酸逆流狀況。圖／嘉義基督教醫院提供
24小時酸鹼度食道測試，可以判斷胃酸逆流狀況。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義有名57歲鍾姓婦人因工作關係經常應酬，大魚大肉不忌口，嗜吃甜食，體重69公斤BMI為28，而且有胸悶食道灼熱徵狀，躺著會呼吸困難，無法睡覺，受不了才趕緊就醫，經醫師診斷罹患胃食道逆流。嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師張力仁與減重中心團隊協助，在完全不需要使用藥物下，食道逆流症狀完全改善，生活品質變好，體重同時減輕11公斤，身形也變得更輕盈。

根據衛福部統計在台灣約有25%的人，也就是每4人就有1人罹患胃食道逆流，年齡為50～59歲好發居多，且性別比約為女性2:1大於男性，雖然不會致命，但嚴重時會影響生活品質，若忽視則會提高罹癌的風險。

醫師張力仁表示，肥胖是罹患胃食道逆流的因素之一，因為腹部的脂肪會擠壓胃的空間，食物進到胃，消化速度慢，胃酸逆流到食道，造成胃食道逆流，也易造成食道發炎。由於鍾女士體重為69公斤，屬於過重，胃食道逆流5年，長期須使用胃藥壓制胃酸，來抑制食道逆流症狀。來院求診，經胃鏡檢查發現胃食道交口鬆弛狀況，因此希望透過內視鏡手術緊縮胃食道交口，期能擺脫藥物依賴。

張力仁表示，依照美國與歐洲食道逆流指引建議，與患者討論，先進行飲食管理與減重。因患者十分配合，同時有相當的自律，半年來體重慢慢減到58公斤，BMI也降到正常的23.5，食道逆流症狀完全改善，沒有進行手術也完全不用藥物，不僅生活品質變好，體重同時減輕11公斤，身形也變得更輕盈。

張力仁表示，體重過重的食道逆流患者，除了檢查之外，最重要的是減重以及飲食管理。目前患者在飲食管理概念的提升以及減重藥物的進步下，內科減重的成功率大幅上升。雖使用內視鏡治療食道逆流雖為近年來治療的選擇，但應以飲食管理以及減重作為第一線的治療。同時，西化的飲食以及肥胖的盛行讓近年來食道逆流的患者逐年上升，養成良好的生活習慣以及維持健康的飲食，才是預防和根治食道逆流的不二法門。

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師張力仁與減重中心團隊協助，婦人在完全不需要使用藥物下，改善食道逆流症狀，體重同時減輕11公斤。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師張力仁與減重中心團隊協助，婦人在完全不需要使用藥物下，改善食道逆流症狀，體重同時減輕11公斤。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師張力仁表示，肥胖是罹患胃食道逆流的因素之一。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師張力仁表示，肥胖是罹患胃食道逆流的因素之一。圖／嘉義基督教醫院提供

減重 患者

延伸閱讀

大箱裝小箱...年產5萬噸垃圾 網購包材減量新制7月上路

體重不明原因減輕別太開心！可能是甲狀腺亢進與糖尿病

瘦不下來是因為「脂肪」攝取不夠？減重專家解密「棕色脂肪減肥法」，不節食也能輕鬆甩肉五公斤

肥胖是一種病！蘋果型、梨型、沙漏型...你屬於哪種？營養師授10招減重小撇步

相關新聞

衛福部宣示明年不調漲健保費率 薛瑞元：朝這方向努力

現行健保費率5.17%已兩年未調漲，明年是否調漲備受關注。衛福部長薛瑞元今表示，「明年健保費率不漲，是往這個方向，希望明...

國旅價格嚇人！過年「4晚逼近10萬」 全場傻眼：南部1年房租

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人選擇出國旅行，而國旅住宿價格也頻頻引起爭議。日前一名網友在網路上發文，指出初三的墾丁四人房一晚要價1萬9800元，五天四夜的假期結束後，一家人的住宿費居然花了快十萬元，貼文曝光後也掀起討論。

牡蠣殼能變成貓砂！新品牌喊出「環境友善又消臭抗菌」

寵物商機持續發燒，其中貓奴也越來越多，而養貓的人中，最重視就是貓砂，市面上有多種貓砂種類，除了貓咪本人的愛好外，對於貓奴...

鄭宗龍最新舞作「波」 身體與AI運算大冒險

雲門舞集邁入第50年，步步扎實，創辦人林懷民舞作「薪傳」正如火如荼排練；藝術總監鄭宗龍新作「波」邀請日本藝術家真鍋大度實...

治癒「火燒心」同步減重11公斤 嘉基助飲食管理擺脫藥物依賴

嘉義有名57歲鍾姓婦人因工作關係經常應酬，大魚大肉不忌口，嗜吃甜食，體重69公斤BMI為28，而且有胸悶食道灼熱徵狀，躺...

北投發生極淺層地震因大屯火山？消防局：有應變計畫

台北市北投區上午9時08分發生芮氏規模3.1小區域有感地震，地震深度4.8公里，為極淺層地震。地震主要原因為大量地下水灌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦