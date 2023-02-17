北投發生極淺層地震因大屯火山？消防局：有應變計畫

台北市北投區上午9時08分發生芮氏規模3.1小區域有感地震，地震深度4.8公里，為極淺層地震。地震主要原因為大量地下水灌入大屯火山岩漿庫岩壁，是否有火山噴發風險，引起討論。台北市政府也訂有大屯火山緊急應變計畫，做過兵棋推演。

災防辦公室高級規畫師雷泰雄指出，台北市政府訂有大屯火山緊急應變計畫，已調查若火山噴發會有立即危險的區域，並統計該區域的戶籍人口資料，若中央氣象局發布火山紅燈警示，就會啟動應變計畫。

雷泰雄說，中央氣象局會提供火山噴發潛勢圖，會針對熔岩流、碎屑流、火山灰會造成的範圍，在疊上台北市的地圖去比對，找出危險的區域，並立即發送細胞簡訊給危險區域民眾，另各局處也會立刻啟動任務分工，如交通局會提供疏散車輛，民政局協助聯繫戶籍民眾，以利疏散。