聽新聞
test
0:00 / 0:00
北投發生極淺層地震因大屯火山？消防局：有應變計畫
台北市北投區上午9時08分發生芮氏規模3.1小區域有感地震，地震深度4.8公里，為極淺層地震。地震主要原因為大量地下水灌入大屯火山岩漿庫岩壁，是否有火山噴發風險，引起討論。台北市政府也訂有大屯火山緊急應變計畫，做過兵棋推演。
災防辦公室高級規畫師雷泰雄指出，台北市政府訂有大屯火山緊急應變計畫，已調查若火山噴發會有立即危險的區域，並統計該區域的戶籍人口資料，若中央氣象局發布火山紅燈警示，就會啟動應變計畫。
雷泰雄說，中央氣象局會提供火山噴發潛勢圖，會針對熔岩流、碎屑流、火山灰會造成的範圍，在疊上台北市的地圖去比對，找出危險的區域，並立即發送細胞簡訊給危險區域民眾，另各局處也會立刻啟動任務分工，如交通局會提供疏散車輛，民政局協助聯繫戶籍民眾，以利疏散。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言