竹縣仁慈醫院攜手亞東醫院合作 擴大邀專科醫師看診

新竹縣天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院位於湖口鄉，今天透過院際合作記者會宣布和醫學中心層級的新北市亞東醫院擴大合作，2月中起開始陸續聘請包含心臟外科、眼科或骨科等專科主治醫師到竹縣湖口仁慈醫院服務，造福湖口及新豐等地區居民。

仁慈醫院在地服務邁入26年，院方指出，自創院以來，一向秉持宣揚宗教醫院「愛主愛人、尊重生命」宗旨、「健康促進、醫療傳愛」建立四全照護典範、發揚基督博愛精神與永續仁慈願景，因應地區醫療資源不足的需求，提供在地、多元性醫療服務。

仁慈醫院指出，除了網羅優秀的醫護人才及擴充院際醫療資源，近年也不斷更新醫療儀器，例如引進最新西門子384切電腦斷層儀、新購德國西門子醫療數位乳房攝影系統、體外震波碎石機等，也在2019年底購置600萬元的高階腹腔鏡設備。

仁慈醫院也於2020年1月起，特別聘醫學中心亞東醫院專長為腹腔鏡手術的主治醫師李永繁為竹縣鄉親進行胃腸道、肝臟、膽囊及膽道、內視鏡疝氣修補等腹腔鏡手術，迄今完成多例腹腔鏡手術，對湖口及新豐等醫療資源較不足偏鄉居民是一大福音。