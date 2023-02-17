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迎接世界地瓜日！7-ELEVEN隱藏版「栗香地瓜」限定回歸

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接2月22日「世界地瓜日」，7-ELEVEN集結超過10款地瓜商品，並開發全新品項、變化出各種「冰火吃法」，2月22日至3月21日指定品項還可享任選第2件7折優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接2月22日「世界地瓜日」，7-ELEVEN集結超過10款地瓜商品，並開發全新品項、變化出各種「冰火吃法」，2月22日至3月21日指定品項還可享任選第2件7折優惠。圖／7-ELEVEN提供

迎接2月22日「世界地瓜日」，7-ELEVEN集結超過10款地瓜商品，並開發全新品項、變化出各種「冰火吃法」，2月22日至3月21日指定品項還可享任選第2件7折優惠。看好甘甜綿密的地瓜魅力，7-ELEVEN人氣小金條「現蒸地瓜」現已擴大於超過4,500間門市販售，自2月22日起將於限定地區門市回歸上市有地瓜皇后之稱的口味「栗香地瓜」。

7-ELEVEN「現蒸地瓜」採用最能完善保存營養的蒸煮方式，現已導入超過4,500間門市，是市場佈點最密集的地瓜銷售通路，離島澎湖、金門地區門市也都能買到，特別是辦公商圈、交通轉運、醫院週邊門市，單店一天最高可熱銷超過千條。而每年地瓜控們引頸期盼的期間限定商品「栗香地瓜」，紫紅外皮薄肉細、甘甜鬆軟，帶有天然栗子香氣，今年也將擴大至北部地區300間門市限量推出，售價35～60元。

「現蒸地瓜」首創以光波技術檢驗，採用地瓜界的資優生－台農57號黃皮地瓜，100%契作【契作】政府訂立的契作制度除了指導與監督農民種植農產品，還以合理的價格收購，保障其穩定收入。有時也輔導由超市、通路等商家與農民契作。契作通常也有替消費者把關性質，因為收購條件常包括農產品需通過檢驗合格。政府也輔導糧商及農會作為營運主體，以契作方式，成立產銷專區，並依農作物品質與食味分數等條件增加收購價格，輔導農業轉型。生產，7-ELEVEN與遍及北、中、南部超過500戶在地農戶合作，平均每10顆只有3顆會被挑中到超商販售，每年契作量達500公頃，穩定供貨也幫助在地農民穩定收入。「現蒸地瓜」不僅品種講究，還使用業內最高規格的恆溫恆濕環境、專用蔬果清洗管理品質，全程低溫配送，從產地到門市一路保鮮，到店蒸熟後放入「乾熱式地瓜機」以70℃恆溫烘熱，完整保留營養價值及甘甜。

7-ELEVEN表示，地瓜具飽足感且冷熱食用皆宜，為相當受歡迎的在地食材，光是去年7-ELEVEN地瓜相關商品年度業績貢獻可達7億元。迎接2月22日世界地瓜日，7-ELEVEN選用台農57號地瓜推出多款全新商品，首推「金沙起司地瓜燒」以金沙鹹蛋黃拌餡，地瓜和馬鈴薯鋪上有滿滿摩佐起司、帕瑪森乾酪粉的「起司棉被」，微波加熱後鹹香牽絲，售價55元；另一款首度引進的冷凍新品「小甜心」全新食感，冷凍狀態如同吃冰淇淋，稍回溫後口感綿密，售價30元；還有獨家販售「台東初鹿地瓜拿鐵」添加初鹿乳源鮮乳調配而成，香濃滑順、滿滿地瓜香氣，售價35元；並同步匯集多款涮嘴地瓜零食。

不僅如此，7-ELEVEN地瓜系列商品從沙拉到飯後甜點都各有擁護者，像是「冰烤地瓜（35元）」、「地瓜雞胸肉沙拉餐（售價89元）」就深獲上班族和健身族喜愛；台北地區500間門市限定推出的「粥天子－地瓜粥小菜（售價65元）」可讓宵夜族隨時吃到熱呼呼地瓜粥。而7-ELEVEN於 2021年全通路獨家引進日本生產直送「日本7PREMIUM蜜糖地瓜（售價109元）」，持續熱銷迄今，已是冷凍類別的明星商品，近期也推出「21Plus甘梅薯條（售價39元）」與酸甜甘梅粉帶來絕配風味。「現烤哈燒專櫃」更與21Plus合作，開賣以往在僅專門店販售的紫玉地瓜球、地瓜薯條，讓瓜迷們24小時都能品嘗各式人氣地瓜小點。

7-ELEVEN推出冷凍新品「小甜心」全新食感，冷凍狀態如同吃冰淇淋，稍回溫後口感綿密，售價30元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出冷凍新品「小甜心」全新食感，冷凍狀態如同吃冰淇淋，稍回溫後口感綿密，售價30元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於 2021年全通路獨家引進日本生產直送「日本7PREMIUM蜜糖地瓜（售價109元）」，持續熱銷迄今，已是冷凍類別的明星商品，近期也推出「21Plus甘梅薯條（售價39元）」與酸甜甘梅粉帶來絕配風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於 2021年全通路獨家引進日本生產直送「日本7PREMIUM蜜糖地瓜（售價109元）」，持續熱銷迄今，已是冷凍類別的明星商品，近期也推出「21Plus甘梅薯條（售價39元）」與酸甜甘梅粉帶來絕配風味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出地瓜控們引頸期盼的期間限定商品「栗香地瓜」，今年將擴大至北部地區300間門市限量販售，售價35～60元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出地瓜控們引頸期盼的期間限定商品「栗香地瓜」，今年將擴大至北部地區300間門市限量販售，售價35～60元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出地瓜控們引頸期盼的期間限定商品「栗香地瓜」，今年將擴大至北部地區300間門市限量販售，售價35～60元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出地瓜控們引頸期盼的期間限定商品「栗香地瓜」，今年將擴大至北部地區300間門市限量販售，售價35～60元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN地瓜系列商品，從沙拉到飯後甜點都各有擁護者。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN地瓜系列商品，從沙拉到飯後甜點都各有擁護者。圖／7-ELEVEN提供
迎接2月22日「世界地瓜日」，7-ELEVEN集結超過10款地瓜商品，並開發全新品項、變化出各種「冰火吃法」，2月22日至3月21日指定品項還可享任選第2件7折優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接2月22日「世界地瓜日」，7-ELEVEN集結超過10款地瓜商品，並開發全新品項、變化出各種「冰火吃法」，2月22日至3月21日指定品項還可享任選第2件7折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「現烤哈燒專櫃」與21Plus合作，開賣以往在僅專門店販售的紫玉地瓜球、地瓜薯條。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「現烤哈燒專櫃」與21Plus合作，開賣以往在僅專門店販售的紫玉地瓜球、地瓜薯條。圖／7-ELEVEN提供

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