植物人的守護天使 護理人員讓女巫手指變成仙女手指

創世屏東院照護團隊細心照顧植物人，58歲的靜姐因心血疾病臥床，入住養護機構十多年，去年下半年經屏東縣社會處轉介入住創世屏東院，護理人員發現，靜姐的指甲變成又硬又長的灰指甲，看了充滿不捨，利用空檔花兩小時，協助指甲修剪、SPA，讓原本「女巫手指」變成「仙女手指」。

創世屏東院指出，照顧植物人不馬乎，每2天洗一次澡，2小時翻身扣背、更換尿布，定期修剪頭髮和指甲，如同守護自己的家人。每案入住時，常需面對各種挑戰，如身上壓傷（褥瘡）、感染疥瘡、灰指甲過長變硬變厚、骨瘦如柴等，創世屏東院照護團隊不放棄，想方設法改善，堅持著院民平安即是服務的價值。

58歲的靜姊，因心血疾病臥床，入住養護機構10幾年，靠著友人和姐姐東奔西跑籌措安養費，扣除政府補助款，每月再繳1萬多元，年邁的姐姐無力支付，經屏東社會處轉介，靜姊去年入住創世屏東院。

第一看見靜姊，會被她鈣化、又硬又長灰指甲震懾，心想「到底有多久沒有修剪過？」、「以往的照護與清潔衛生又是如何進行？」創世屏東院照護團隊不畏考驗，生服員劉秋月看到後充滿不捨與心疼，利用空檔花2小時，幫她的指甲修剪、SPA，讓原本「女巫手指」變成「仙女手指」，讓人感動。