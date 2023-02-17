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青花菜種子萃取物成保健品 食藥署首開放納食品原料

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
綠花菜種子萃取物「蘿蔔硫苷」營養價值及抗氧化能力強，食藥署首開放納食品原料。本報資料照片
綠花菜種子萃取物「蘿蔔硫苷」營養價值及抗氧化能力強，食藥署首開放納食品原料。本報資料照片

隨著生物科技進步，植物淬取物種類繁多。衛福部食藥署今首次預告訂定「食品原料青花菜種子萃取物之使用限制及標示規定」草案。

青花菜也就是綠花椰菜，是對健康有益的蔬菜，現在有生技業者從青花菜種子萃取營養價值高、抗氧化能力強的「蘿蔔硫苷」成分，並添加在保健食品及茶飲、飲料等，為整體安全評估，食藥署加以預告，評論期共60日，以蒐集各界意見，新制最快6月上路。

廖家鼎說，青花菜種子萃取物「蘿蔔硫苷」在烹調過程可能流失，但科學家發現此成分在青花菜的種子裡最多，於是生技業者將青花菜種子經熱水萃取及過濾後，取得的濾液再經活性碳處理、離心、過濾、濃縮及噴霧乾燥等步驟製得的產品。經專家審查評估安全性後，決定跟進國際管理。

廖家鼎表示，目前參考美國、加拿大、紐西蘭、澳洲等先進國家研究顯示，「蘿蔔硫苷」為成年人每人每天攝取限量為115毫克，但相關食品應標示「未滿18歲者、孕婦、授乳者及甲狀腺相關疾病患者應避免食用」及「服用抗凝血劑及癌症患者，在使用前須先諮詢醫療人員」的警語字樣。

廖家鼎說，青花菜種子萃取物屬於新穎食品原料，目前給與成年人食用比較安全，雖然醫學尚未證明兒少、孕婦食用會有危害，警語是主動保護敏感族群，並會滾動式檢視國際管理規定及新科學實驗，再進行調整。以有效合理管理非傳統性食品原料，並確保消費者食用安全，且將持續把關並落實管理規範，草案正式施行後，經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，得依「食品衛生管理法」處3萬至300萬元罰鍰。

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