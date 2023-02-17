影／112頭羊咩咩逛大街 清境農場奔羊節湧進上千遊客

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人選擇出國旅行，而國旅住宿價格也頻頻引起爭議。日前一名網友在網路上發文，指出初三的墾丁四人房一晚要價1萬9800元，五天四夜的假期結束後，一家人的住宿費居然花了快十萬元，貼文曝光後也掀起討論。

2023-02-17 10:47