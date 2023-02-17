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影／112頭羊咩咩逛大街 清境農場奔羊節湧進上千遊客

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供

由112頭柯麗黛綿羊組成的綿羊大軍，上午與遊客一同從青青草原南端票口，沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，完成睽違3年的清境農場奔羊節盛大儀式，約2公里的路程，約400、500遊客在興奮的陪走下，歡笑聲此起彼落，揭開今年奔羊節序幕。

今年是清境農場62周年場慶，場長林中行表示，奔羊節活動是南投清境地區經典活動，過去3年受疫情影響，好多活動因此停辦，希望藉由奔羊節活動的回歸，提供遊客體驗優質高山牧場風情，帶動地方觀光發展外，正值櫻、梅花等百花盛開時期，青青草原正是一片粉紅花海的最佳時機。

清境農場表示，上午配合奔羊活動實施長達40分鐘的交通疏導，沿線設置公告牌，提醒民眾避開活動地點及時段，順利舉辦最著名的奔羊開場儀式，今年最大亮點是去年剛來台的瓦萊黑鼻羊（笑笑羊）寶寶將在國民賓館前廣場，與OPEN家族、草原聯盟與大家見面同樂。

不僅奔羊節提供遊客體驗高山牧場風情，更配合推出住客限定「高山賞星趣」優惠活動，只要於18、19日住宿清境農場國民賓館就可報名參加，透過專業解說帶遊客夜探青青草原，探尋星空的奧秘，親身感受星空山城的獨特魅力。奔羊節活動網頁：http://gosheep.chingjing.com.tw/，清境農場官網：https://www.cingjing.gov.tw/

清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供
清境農場的綿羊大軍，上午與遊客一同沿台14甲線一同奔向清境國民賓館廣場，揭開今年奔羊節序幕。圖／清境農場提供

清境農場 牧場 疫情

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