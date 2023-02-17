北投3.1地震是大屯火山岩層塌陷 專家曝「噴發可能性」

台北市北投區今天上午9點8分發生芮氏規模3.1地震，雙北民眾有感。大屯火山觀測站主任、中研院地科所特聘研究員林正洪表示，此次地震為火山地區常見的塌陷型地震，主因岩漿庫熱作用把上方岩層加溫，導致膨脹後陷落，與火山活動有關，震央約位在七星山邊坡的七星公園附近，深度約3.6、3.7公里。

林正洪表示，大屯火山附近規模超過3的地震近幾年較頻繁，平均1年會有4、5次左右，其中塌陷型地震比例超過一半，約僅有3、4成為錯動型地震。他也說，規模3的地震不會造成嚴重山崩或地表變形，且該區域每年有幾百個地震產生，為常見現象，不需要太過擔心。

至於外界擔心是否可能導致火山噴發，林正洪指出，此說法是「擔心過頭」，因為火山噴發前還會有火山氣體成分改變、溫泉水溫度增高等多項徵兆，目前看起來都沒有發生，後續還是會持續監控。

另外，他也說，大屯火山觀測站與氣象局為不同地震資料推估，因此說法可能不完全相同。