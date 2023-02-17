快訊

澤倫斯基的戰爭週年專訪：烏克蘭寸土不讓、絕不妥協

一家人海灘驚見浮木長滿上千蠕動觸手！網曝稀有身分「地獄海鮮」值180萬

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

影／用上帝視角賞櫻 武陵農場3公里粉紅佳人超浪漫

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供

武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀；福壽山農場千櫻園已開放參觀，目前開花率不到五成，農場呼籲遊客耐心等候「櫻花睡醒」。

武陵農場副場長胡發韜表示，即日起到21日都是園內櫻花的盛花期，連日吸引上千名遊客參觀，特別的是，長達3公里的櫻花林伴隨一旁娟娟溪水，粉紅色櫻花林與綠茵森林襯托下，相當夢幻，如同以上帝視角來賞花。

福壽山農場指出，千櫻園內的緋寒櫻已經盛開，粉紅色系櫻花、櫻花廣場的富士櫻預估在228連假進入盛花期。

福壽山農場補充，以往農場櫻花都比較早開，今年農場的櫻花花期比較「正常」，預期不同品種的花況可欣賞到3月底。

武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀。圖／武陵農場提供

櫻花 武陵農場 空拍機

延伸閱讀

今年花開最美！ 宜蘭茶園櫻花隧道「櫻悅民宿」櫻花大爆發　打卡就可以免費入園

武陵農場櫻花大爆發！周末120班專車全客滿 下周還有空位

影／武陵農場櫻花盛開 本周進入第一波高峰

北橫櫻花季今起櫻花嬌艷 新推賞櫻地圖櫻花勇士完騎

相關新聞

非斷層活動造成！北市規模3.1地震主因大屯火山 氣象局：不會噴發

台北市今天上午9點8分發生芮氏規模3.1有感地震，震央位於台北市北投區，雙北民眾有感。中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，...

國旅價格嚇人！過年「4晚逼近10萬」 全場傻眼：南部1年房租

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人選擇出國旅行，而國旅住宿價格也頻頻引起爭議。日前一名網友在網路上發文，指出初三的墾丁四人房一晚要價1萬9800元，五天四夜的假期結束後，一家人的住宿費居然花了快十萬元，貼文曝光後也掀起討論。

北投3.1地震是大屯火山岩層塌陷 專家曝「噴發可能性」

台北市北投區今天上午9點8分發生芮氏規模3.1地震，雙北民眾有感。大屯火山觀測站主任、中研院地科所特聘研究員林正洪表示，...

影／用上帝視角賞櫻 武陵農場3公里粉紅佳人超浪漫

武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪...

上午9時8分震央台北規模3.1地震 雙北搖晃明顯有感 氣象局：較少見

台北市今天上午9點8分發生芮氏規模3.1有感地震，最大震度3級，震央位於台北市北投區，台北市政府北方14.1 公里，地震...

台灣五都塞車調查 最慢的城市揭曉！

全球衛星定位（GPS）荷蘭製造商Tom Tom公布最新全球塞車指數，該公司在官網指出，調查台灣最慢的城市是台中，平均每1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦