影／用上帝視角賞櫻 武陵農場3公里粉紅佳人超浪漫

武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀；福壽山農場千櫻園已開放參觀，目前開花率不到五成，農場呼籲遊客耐心等候「櫻花睡醒」。

武陵農場副場長胡發韜表示，即日起到21日都是園內櫻花的盛花期，連日吸引上千名遊客參觀，特別的是，長達3公里的櫻花林伴隨一旁娟娟溪水，粉紅色櫻花林與綠茵森林襯托下，相當夢幻，如同以上帝視角來賞花。

福壽山農場指出，千櫻園內的緋寒櫻已經盛開，粉紅色系櫻花、櫻花廣場的富士櫻預估在228連假進入盛花期。