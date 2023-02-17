影／用上帝視角賞櫻 武陵農場3公里粉紅佳人超浪漫
武陵農場今天宣布，即日起到21日都是園內盛花期，一早團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，3公里浪漫帶狀粉色相當壯觀；福壽山農場千櫻園已開放參觀，目前開花率不到五成，農場呼籲遊客耐心等候「櫻花睡醒」。
武陵農場副場長胡發韜表示，即日起到21日都是園內櫻花的盛花期，連日吸引上千名遊客參觀，特別的是，長達3公里的櫻花林伴隨一旁娟娟溪水，粉紅色櫻花林與綠茵森林襯托下，相當夢幻，如同以上帝視角來賞花。
福壽山農場指出，千櫻園內的緋寒櫻已經盛開，粉紅色系櫻花、櫻花廣場的富士櫻預估在228連假進入盛花期。
福壽山農場補充，以往農場櫻花都比較早開，今年農場的櫻花花期比較「正常」，預期不同品種的花況可欣賞到3月底。
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