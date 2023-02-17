HPV感染「男女都可能」 打疫苗防癌 保護力達8年以上

性行為增加感染人類乳突病毒（HPV）機率，且無論男女都可能發生，女性感染HPV更增加罹患子宮頸癌機率。因HPV目前無藥物可治療，僅能透過接種疫苗預防，HPV疫苗保護力達8年以上，衛福部食藥署目前核准上市有3種HPV疫苗，均可預防至少7成造成子宮頸癌的高危險型，近期逢開學季，國健署呼籲符合公費HPV疫苗接種的國中女生，持續完成2劑接種。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，HPV是DNA病毒，已知高達200多型，第16、18型是最常見的高危險型HPV，超過70%子宮頸癌是由第16、18型HPV所引起的，且HPV感染也會造成男性、女性外生殖器癌，如陰道癌、肛門癌、外陰癌及陰莖癌。HPV感染後一般無明顯症狀，約有9成感染者會在1年內自行消除，而超過1年未消除就稱為「持續性感染」。

國健署統計，子宮頸癌為我國女性癌症發生率第10位，109年有1436名子宮頸癌新診斷個案，110年有608名女性死於子宮頸癌。

林莉茹表示，世界衛生組織（WHO）目標2030年消除子宮頸癌，台灣期望將子宮頸癌發生率降到每10萬人4人，目前感染HPV並無藥物可治療，所以預防感染及接種疫苗更顯重要。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，美國婦產醫學會曾報告，即使終身只有一個伴侶，但6成機率在對方身上仍可找到HPV病毒，且安全性行為或電腦鍵盤、上廁所、按電梯等，一輩子當中有8成機率會接觸HPV病毒，建議無論男性女性，及早接種HPV疫苗，預防子宮頸癌、生殖器癌、菜花等疾病。

台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅說，男生感染HPV病毒，也可能產生泌尿道、頭頸部癌症，而台灣在1984年推動B肝疫苗接種，是全世界第一個推動B肝疫苗的國家，經過30多年努力，幾乎不再看到兒童得猛爆性B型肝炎、或成年人肝細胞癌喪命等，現在推動HPV疫苗接種，是非常有意義的政策，未來有機會大幅減少癌症發生。

食藥署已核准上市之3種HPV疫苗，均可以預防至少7成造成子宮頸癌的高危險型，人類乳突病毒（第16、18型）。另研究顯示，接種HPV疫苗保護力至少達8年以上。

根據世界衛生組織（WHO）建議，針對9至14歲女性接種HPV疫苗，由於性行為尚未活躍，所以預防效果較佳，國健署推動國中女生公費HPV接種，自107年起入學國中女生接種率77.6%、108年88.1%、109年86.6%、110年92.0%。

國健署長吳昭軍表示，子宮頸癌疫苗是少數可預防癌症的疫苗，雖109年因為疫情造成施打率下降，但110年恢復超過9成，不過HPV疫苗必須打2劑才是完整接種呼籲符合資格的國中女生，持續加入校園接種計畫，盼完成WHO 2030年消除子宮頸癌目標，希望達到國中女生9成以上接種疫苗目標。

臺灣兒科醫學會秘書長彭純芝說，國中女生施打HPV前無須過度緊張，接種副作用也大多輕微，包括注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛，若有不適請立刻告知醫師，若有明顯發燒症狀者，建議延緩接種時間。另建議接種HPV疫苗後，仍須有安全性行為，正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。

國健署補助30歲以上婦女，每年1次免費子宮頸抹片檢查，建議每3年至少接受1次檢查。現代民眾性行為年齡提前，黃建霈表示，澳洲等國家有提前公費抹片檢查至25歲，目前國健署正在做DNA檢驗臨床研究，評估是否未來全面推動，未來民眾除了抹片外也能多一項DNA檢查，提前抓出癌前病變，避免進展到癌症。目前DNA檢查自費約1千多元、子宮抹片自費約數百元。詳情可洽全國HPV疫苗專線0800-88-3513。

●預防子宮頸癌3道防線：

第1道防線-安全性行為

第2道防線-接種HPV疫苗