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推綠色醫院有成 嘉義大林慈濟獲國家生技醫療品質銅獎

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義大林慈濟醫院推動綠色醫院，榮獲111年國家生技醫療品質獎醫療院所類醫務管理組銅獎。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院推動綠色醫院，榮獲111年國家生技醫療品質獎醫療院所類醫務管理組銅獎。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

嘉義大林慈濟醫院推動綠色醫院，是首獲WHO國際健康促進醫院典範獎殊榮的醫院，日前再度榮獲111年國家生技醫療品質獎醫療院所類，醫務管理組銅獎，2月14日院長賴寧生代表接受副總統賴清德頒獎表揚。

醫療產業屬於高汙染，該如何兼顧醫療品質與環境保護? 大林慈濟醫院有9項環境指標為全國第一，年度總碳排放量減少超過1470噸，在健康促進與綠色醫院經營上成績斐然，現在與7大國際組織合作，為世界永續發展努力。

院長賴寧生表示，大林慈濟醫院是全台唯一參與2050淨零排放的醫療院所，能獲獎是院內大家20幾年來系統性推動綠色醫院的成果，他鼓勵大家茹素、珍惜用水及使用環保餐具等達減碳目標，來減少醫院對環境的衝擊。

獲獎重要推手為副院長林名男，他表示，醫院興建採綠建築設計，以自然通風採光、空中花園等美化環境降低日光直射，建立智能建築能源監控系統、為病人提供免費接駁車、各護理站設置9種類資源回收桶，並推動蔬食減碳，從日常生活中積極力行環保。

大林慈濟醫院積極推動節能減碳，參與許多國際競賽與國際組織合作，2014年獲得健康促進醫院國際網絡聯盟的國際低碳醫院團隊合作最佳案例獎，去年榮獲「國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」為台灣首家獲獎的醫療院所，院方朝共同為地球健康努力邁進。

嘉義大林慈濟醫院榮獲111年國家生技醫療品質獎醫療院所類醫務管理組銅獎，2月14日院長賴寧生代表接受副總統賴清德頒獎表揚。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院榮獲111年國家生技醫療品質獎醫療院所類醫務管理組銅獎，2月14日院長賴寧生代表接受副總統賴清德頒獎表揚。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院以空中花園美化環境降低日光直射，獲111年國家生技醫療品質獎醫療院所類醫務管理組銅獎。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院以空中花園美化環境降低日光直射，獲111年國家生技醫療品質獎醫療院所類醫務管理組銅獎。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院榮獲111年國家生技醫療品質獎醫療院所類醫務管理組銅獎，2月14日院長賴寧生（中）副院長林名男（右）接受副總統賴清德頒獎表揚。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院榮獲111年國家生技醫療品質獎醫療院所類醫務管理組銅獎，2月14日院長賴寧生（中）副院長林名男（右）接受副總統賴清德頒獎表揚。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

慈濟 減碳 綠建築

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