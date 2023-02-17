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台灣五都塞車調查 最慢的城市揭曉！

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
全球衛星定位（GPS）荷蘭製造商Tom Tom公布最新全球塞車指數，台灣最慢的城市是台中，平均每10公里開車要花上24分40秒，平均時速約22公里。圖／台中市議員鄭功進提供
全球衛星定位（GPS）荷蘭製造商Tom Tom公布最新全球塞車指數，台灣最慢的城市是台中，平均每10公里開車要花上24分40秒，平均時速約22公里。圖／台中市議員鄭功進提供

全球衛星定位（GPS【GPS】GPS（Global Positioning System）最初於1960年代由美國國防部開始投入研發，是一種以全球為範圍，利用衛星找出物體精確方位的系統，一般常稱為衛星定位系統。目前共有24顆GPS衛星，免費開放給全世 界使用。透過衛星定位系統，可以將接收器的位置顯示於地圖中，協助使用者判別周圍100公尺內的位置，並進行導航。）荷蘭製造商Tom Tom公布最新全球塞車指數，該公司在官網指出，調查台灣最慢的城市是台中，平均每10公里開車要花上24分40秒，平均時速約22公里。台中市交通局表示，會將該公司調查統計資料，作為台中市交通治理參考，並持續推動捷運建設，改善交通問題。

Tom Tom調查全球56個國家共389個城市的塞車狀況，其中，英國首都倫敦成為尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里，且在市中心平均每10公里開車要花上36分20秒。

台灣六都除了新北市外都在調查之列，行車速度最慢城市是台中，平均每10公里開車要花上24分40秒，平均時速約22公里；其次則是高雄，平均每10公里行車時間為23分50秒；台北和台南平均每10公里行車時間為21分10秒，桃園則是15分20秒。

台中市交通局表示，Tom Tom發佈的全球交通塞車指數調查報告指標，主要來自使用該公司導航軟體的車輛行駛於台中市所有道路（含高快速公路）的數據分析而來，從該公司統計資料也間接顯示台中地區蓬勃發展，吸引大量車流而衍生塞車問題，更凸顯台中捷運興建的必要性。

交通局指出，觀察台中過去一年交通狀況，隨疫情逐步趨緩，主要幹道及各觀光景點車流量也回到疫情前水準。另外，近年多項重大交通建設陸續動工，如國4豐潭段、國1銜接台74等，周邊道路因工程影響常發生車多壅堵情形。對此，交通局會將該公司調查統計資料，作為台中市交通治理參考，並持續推動捷運建設，改善交通問題。

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