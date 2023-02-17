非斷層活動造成！北市規模3.1地震主因大屯火山 氣象局：不會噴發

台北市今天上午9點8分發生芮氏規模3.1有感地震，震央位於台北市北投區，雙北民眾有感。中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，此次地震主要原因為大量地下水灌入大屯火山岩漿庫岩壁，冷熱溫差造成岩壁破裂，近20年造成規模3以上地震就有17次，並非罕見，也不會有火山噴發風險。

陳國昌表示，此次地震鄰近大屯火山區岩漿庫位置，主要原因為大量地下水灌入岩漿庫岩壁，冷熱溫差造成岩壁破裂，近20年造成規模3以上地震就有17次，幾乎每年都會發生一次，上次是在2021年11月28日，不算罕見，並非火山噴發跡象，後續也不太會有餘震。

陳國昌說，大屯火山區範圍大，平均每天都會有2、30個正常火山活動造成的微震，規模最大達1點多，偶爾發生規模超過3，主要和地下水有關，並非斷層活動造成。

他說，火山爆發前會衝擊岩漿庫岩壁，但與此次地震波波型不同，因此確認不會有火山噴發風險。