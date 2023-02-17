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國旅價格嚇人！過年「4晚逼近10萬」 全場傻眼：南部1年房租

聯合新聞網／ 綜合報導
大年初三的墾丁四人房一晚要價1萬9800元，圖為墾丁大街。 示意圖／聯合報系資料照片
大年初三的墾丁四人房一晚要價1萬9800元，圖為墾丁大街。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人選擇出國旅行，而國旅住宿價格也頻頻引起爭議。日前一名網友在網路上發文，指出初三的墾丁四人房一晚要價1萬9800元，五天四夜的假期結束後，一家人的住宿費居然花了快十萬元，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT發文，原PO透露今年初二時，訂了高雄雙人房一晚5800元、初三墾丁四人房一晚1萬9800元、初四也是墾丁四人房一晚1萬5000元、初五台南雙人房一晚6600元，令他嚇壞直呼「今年過年真的是爆貴，全家一個過年住宿費快十萬…」。然而，原PO也在留言處補充，表示以上花費只是部分費用，整群家人住了好幾間房間，因此住宿費最後加總才會逼近十萬元。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我看以後只會更貴了，慘」、「我同學平日去野柳住，那天還不是過年，一個晚上兩萬」、「十萬是南部一年房租吧」、「還是有人買單啊XD笑死」、「一直都說台灣漲價主因就是賣爆」、「是能多盤才去國旅？」、「蘇澳過年一個晚上也是兩萬，而且擠到爆」、「過年就是被漲價的命」。

也有網友提到，「為啥不直接出國玩」、「你去日本也差不多這個錢，何苦呢？」、「幫QQ！十萬我家兩人都能去日本滑雪泡湯玩八天七夜了」、「這價格可以在大阪住到五星級飯店，供參」、「你都花十萬住宿了，怎麼沒想過出國」、「十萬可以含機票飛出國了」、「哈哈哈！十萬只能玩台灣幾天，出國可以玩兩個禮拜」。

住宿 墾丁 PTT

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