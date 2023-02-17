快訊

非斷層活動造成！北市規模3.1地震主因大屯火山 氣象局：不會噴發

夏玉順昔日爭議多 護林瑞陽譙張庭「蜘蛛精想吃唐僧肉！」

因失語症息影！布魯斯威利家人宣布他罹患「額顳葉失智症」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中數學老師手不舉 求助中醫針灸順利緩解

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
一名國中數學老師因頻繁寫板書，導致手舉不起來，經中醫治療後緩解。圖／台南市立醫院提供
一名國中數學老師因頻繁寫板書，導致手舉不起來，經中醫治療後緩解。圖／台南市立醫院提供

36歲林姓國中數學老師因頻繁寫板書，右手上舉肩關節有疼痛感，導致教課困難，需要另外準備簡報檔案減少用黑板寫板書，且日常生活也受影響，像是無法提重物、晚上睡覺會痛醒等，求助中醫後，治療3周終於能活動自如。

台南市立醫院中醫師簡忠孝診斷發現，該名患者右側岡上肌有壓痛點，將右手臂抬高到80度附近時感覺酸軟無力且有疼痛感，外展右手臂時對於施加的外力也無法承受，被動關節活動度沒有受限，初步診斷為右側棘上肌肌鍵炎。

患者安排針灸治療，經過1周3次療程，疼痛減緩一半；治療2周後，疼痛已無，手臂抬舉角度提高到120度有些許無力感；治療3周後，活動如常，教課時可以寫板書。

簡忠孝指出，棘上肌位在肩胛骨的肩胛棘上，連接到肱骨大結節上，具有穩定肱骨頭與上舉手臂的功能。棘上肌肌鍵炎是常見的肩痛原因之一，常發生在過度使用肩關節者，如羽球、網球、投手等運動員，或是常需要書寫板書的教師。棘上肌發炎腫脹會限縮自身的活動空間，加上肱骨頭無法被下壓，造成自己的肌腱被夾住，產生手臂上舉侷限與疼痛。

簡忠孝表示，治療上常取曲垣、秉風、巨骨與肩髎，這些穴道涵蓋棘上肌的起點、中段、肌腱與止點，針刺完後加上電針，具有止痛與舒筋活絡作用，促進修復。患者應注意短期內適度休息，勿過度使用，症狀緩解後可進行肌肉強化的運動，避免肌肉容易勞損。

患者 中醫 肌腱

延伸閱讀

中醫師針灸刺破血管釀血胸肺塌 患者引流1000毫升血水保命

「77老大」說中醫養生抗老 11日葫蘆墩文化中心開講

每季分紅加年年調薪！連鎖中醫釋百職缺迎接年後轉職潮

嘉義基督教醫院推中醫助孕+保胎 皆健保給付

相關新聞

非斷層活動造成！北市規模3.1地震主因大屯火山 氣象局：不會噴發

台北市今天上午9點8分發生芮氏規模3.1有感地震，震央位於台北市北投區，雙北民眾有感。中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，...

上午9時8分震央台北規模3.1地震 雙北搖晃明顯有感 氣象局：較少見

台北市今天上午9點8分發生芮氏規模3.1有感地震，最大震度3級，震央位於台北市北投區，台北市政府北方14.1 公里，地震...

花蓮秀林上午9時35分規模3.9地震 最大震度3級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午9時35分，在花蓮縣政府西南西方15.1公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模3...

助妳好孕！盤點全台10大熱搜「生殖中心」想當媽必收藏

許多人便決定事先將卵子、精子取出後冷凍保存，「生殖中心」也跟著應運而生，不僅避免人生留下遺憾，也幫助不孕症患者懷上寶寶，讓家庭更加圓滿。

把握好天氣 周日晚上再變天 未來10天冷空氣一波波

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，改吹東風了，今天白天起逐步回溫，請把握春暖花開好天氣。不過...

健保指示用藥擬定「地板價」 國民黨：應該給予支持

國內爆發中、西藥品的缺藥潮，連民眾經常使用的普拿疼、抗生素安蒙西林、制酸劑氧化鎂等，竟也出現短缺問題，目前衛福部擬成立「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦