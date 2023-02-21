女星遭控是惡鄰引熱議 網揭最難忍受的五大「惡鄰居行為」！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「惡鄰居」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大惡鄰居行為有哪些。

俗話說：「千金難買好鄰居」，好不容易搬到新家準備展開全新生活，卻不幸遇到了奇耙鄰居！不僅日常起居受到影響，對身心靈更是一種折磨，嚴重甚至會惡化鄰里關係，最後不歡而散。

「人為噪音」屢勸不聽吵到崩潰！「亂停車」造成社區紛爭好頭痛

網友熱議TOP5惡鄰居行為 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 人為噪音

觀察近三個月內網友針對「惡鄰居行為」相關話題的討論，可以發現「人為噪音」受到網友最熱烈的討論。日前有女星被指控「放任小孩吵鬧，讓樓下住戶不堪其擾」，引起不少網友共鳴「我樓上鄰居也經常在十點後邀請一群朋友聚會喧囂」，請管理室打電話提醒都沒用；也有人分享「鄰居家小孩哭鬧尖叫、狗狗跑步、移動家具和摔東西的聲音一直持續半年之久」，最後真的受不了只好報警處理。

NO2. 人為惡臭

「人為惡臭」也是網友認為不可忍受的惡鄰居行為之一，不少人為了不讓家人聞到菸味，會選擇到陽台去抽菸，但這卻造成了鄰居的困擾，就有網友提到「時常在家中聞到菸味，發現是樓下鄰居在陽台抽菸，導致菸味三不五時就飄上樓」；另外，也有人認為比起菸味，「養貓養狗所散發的異味」更讓人難以忍受，並表示「如果飼主不注意清潔衛生，貓狗的臭味真的會超噁」。

NO3. 亂停車

另外，「停車」一直以來都是鄰居間的紛爭原因之一，不少人提到社區住戶經常因為車位起衝突，有人說道「鄰居經常臨停住家門口」，造成家裡人出入困難，打電話告知移車也不被理會；也有網友發文表示「自家車位遭惡鄰霸佔」，向社區總幹事反應，竟遭鄰居嗆聲，引來大批網友留言「私人車位長期佔用是侵佔吧」、「直接報警拖吊啊」，紛紛對該名鄰居的無理行為表達不滿。

NO4. 放任寵物

現在不少家庭都會飼養寵物，但卻無法妥善約束寵物的行為，讓很多網友認為「放任寵物」也是惡鄰居的行為之一。有網友表示「鄰居的狗清晨夜晚都會狂叫」，鄰居卻任由不管，自己快被吵到快精神崩潰；也有人發文分享隔壁鄰居養了一隻瑪爾濟斯「見人就會狂吠狂叫，放到地上會有攻擊性朝著人衝過去吠叫」，讓他心生畏懼，有網友在底下留言「狗有問題就是主人的問題」，建議應該多跟飼主好好溝通。

NO5. 偷窺

「偷窺」則是網友認為最令人感到焦慮不安的惡鄰居行為，日前有網友分享「房間和鄰居距離很近，只要待在房內就會看到對面鄰居站在房間窗邊，來回走動」，就算是白天也常會看到有個人影在窗簾外，讓她感到非常恐懼；更有網友提到「發現對面鄰居裝設監視器，且剛好對準自己」，不禁讓其擔心自身的隱私安全。

生活中難免會與鄰居發生一點摩擦，建議大家都需要彼此尊重，友善溝通，減少衝突發生，若真的沒有改善，也別忘了尋求法律協助，保障自己的生活品質！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「惡鄰居行為」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/13~2023/02/13，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw