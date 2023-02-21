減肥方式百百種 但用「這些方法」反而更容易胖！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「減肥迷思」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的5種容易傷身的減肥方法。

在現今這樣的「看臉時代」，不少人因為下巴、腰間的贅肉感到焦躁困擾，為追求所謂的「穠纖合度」而立志甩肉，生酮飲食、熱量赤字、168斷食法等減肥方法交替受到矚目。然而這些方法在不同體質上不一定都能達成效果，民眾只能靠自己摸索，這也使許多人走向極端，以完全不吃飯、完全不吃特定食物等方法來減重，雖然在短時間內看似十分有效，但隨著時間拉長，反而更容易復胖、甚至傷到身體的根本。就讓我們來看看有哪些需要避開的減肥迷思，才能在變瘦的同時，更瘦得健康！

減重時期飲食講究多！「減肥藥」須透過醫師處方取得 網友熱議5大減肥迷思 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 在各迷思中，不少人仰賴「減肥藥」達成瘦身目的。減肥藥廣告看似效果顯著，但實際上瘦身效果並不持久且可能伴隨副作用，有醫師表示市面上無法買到合法的減肥藥，而是要經過醫師諮詢、確認可以用藥物輔助減重，才是正規且較有保障的取得管道。醫師並且提醒購買來路不明的減肥藥有許多危險，表示相較於運動及飲食控制，「吃藥不一定比較快，但肯定比較不健康還有容易復胖」，引起眾多網友感歎道「太多人追求神速，拿健康交換」，建議大家不要輕易依賴來路不明的藥物減肥，若因疾病等因素過度肥胖，可先尋求醫師的幫助。

「不吃澱粉」也是現今許多人會使用的減肥方法之一，認為相較於完全斷食，感覺較不傷身，但完全不吃澱粉也可能會使人變得沒有精神。有網友分享自己的減肥經驗，一開始完全不攝取任何澱粉，然而「雖然體重掉的蠻快，但是同時頭髮也掉的多，而且會時常感覺有氣無力的」，整體感覺痛苦，在更加深入的研究要如何減重後「學到人是不能不吃澱粉的，所以開始選擇一些比較正常的飲食」，再加上運動配合，體重下降的速度甚至比完全不吃澱粉時還快，許多正在為瘦身努力的網友們紛紛留言「好厲害」，表示自己也受到了鼓勵。另外也有營養師建議，雖然澱粉也有分成較為健康的澱粉與精緻澱粉，但若是攝取過多健康澱粉，仍不會有減重的效果，建議就算是優質澱粉還是要適量攝取。

而說到改變飲食習慣，「吃素」也是十分受到熱議的一種瘦身方式。許多人選擇此方法是因為覺得蔬食的熱量較低，較容易達成熱量赤字，不過有網友及營養師提醒「其實素食熱量一點都不低，特別是為了好吃，油放不少啊」、「素料常用黃豆、蒟蒻、穀類澱粉等再加工製成，若加工過度就會導致熱量爆表」，表示比起執著於素食，不如多吃原型食物，少吃加工食品，才能真正吃得健康又易瘦。

減肥的方式百百種，要如何瘦的健康更重要，最根本的方法還是少吃多動，才能在追求理想體態的同時維持身體的健康！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「減肥迷思」相關討論則數。觀測期間：2022/10/15~2023/01/15，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw