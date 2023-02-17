上午9時8分震央台北規模3.1地震 雙北搖晃明顯有感 氣象局：較少見

台北市今天上午9點8分發生芮氏規模3.1有感地震，最大震度3級，震央位於台北市北投區，台北市政府北方14.1 公里，地震深度4.8公里。各地震度級：台北市、新北市地區震度3級。

中央氣象局地震中心主任陳國昌表示，此為較少見的北部地區小區域地震，原本未達發布標準，但考量北部多數民眾有感，因此補發資訊。他表示，近期北部地區雖有幾起有感地震，但都屬小規模，其中高樓層更會有感，預估應該不太會有餘震，民眾不用太擔心。

該起震央在台北市的地震引起網友討論，PTT網友表示，「第一次看到只有陽明山的地震」、「很怪的地震」、「不是晃，而是被撞的感覺」、「超淺層」、「氣象局有歷年地震統計，大屯山這邊其實不少」、「門窗突然震了3秒，然後就沒了」、「陽明山抖了超大一下」。