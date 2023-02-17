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提升偏鄉醫療服務 部東新院長增醫師 推免費照服訓練

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
部東醫院要推「免費照服員訓練班」，由醫院代付學費、鼓勵結訓通過考照者和部東簽約，提供更多元完善照護服務。記者卜敏正／翻攝
部東醫院要推「免費照服員訓練班」，由醫院代付學費、鼓勵結訓通過考照者和部東簽約，提供更多元完善照護服務。記者卜敏正／翻攝

衛福部台東醫院新任院長王蘭福日前到任，強調逐步提升部東醫療服務量能，除與新營醫院合作讓更多醫師到台東看診，還要召募牙科、急診專科醫師，強化成功分院急診團隊，並推動「免費照服員訓練班」，補足照服人力，為台東提供更優質醫療服務。

原任職台南新營醫院副院長的王蘭福，去年甫獲衛福部醫事人員優良獎，本月初接台東醫院院長，履新後即拜會縣長饒慶鈴，說明部東與新營醫院合作模式，也要增加成功分院門診，他每周也會到成功分院看診。

「我深刻了解台東人醫療需求！」王蘭福言談間充滿熱情，他表示，醫學院畢業後曾到花蓮玉里醫院服務一段時間，當時就常有機會到台東，非常了解東部、偏鄉醫療資源不足，居民就醫需求，後來到新營醫院服務，每月1到2次赴台東看診，不少病人遠從長濱、成功搭車1到2小時到台東市看病。

他說，當時就想「我若去成功看診，應該就可以減少許多患者的辛苦往返」，上任後立即安排成功分院的門診，三月份開始將每週安排到成功分服務門診。

王蘭福說，到任後最重要任務就是召募更多醫師，像牙科目前只有支援的2名醫師，他正接洽1名專任醫師，也透過醫輔會協助媒合新醫師；急診部分已召募1名急診專科醫師下月1日報到，將可提供急診更優質醫療服務。

他說，部東成功分院肩負東海岸醫療重任，除穩定急診人力、增加次專科門診，也要增聘身心科醫師，提升東海岸醫療服務量能；此外，部東長照服務需要更多照顧服務員，他規畫推「免費照服員訓練班」，由醫院代付學費、鼓勵結訓通過考照者和部東簽約，以充足人力提供更多元完善照護服務。

部東醫院要推「免費照服員訓練班」，由醫院代付學費、鼓勵結訓通過考照者和部東簽約，提供更多元完善照護服務。記者卜敏正／翻攝
部東醫院要推「免費照服員訓練班」，由醫院代付學費、鼓勵結訓通過考照者和部東簽約，提供更多元完善照護服務。記者卜敏正／翻攝
部東醫院院長王蘭福強調，將逐步提升部東醫療服務量能。記者卜敏正／翻攝
部東醫院院長王蘭福強調，將逐步提升部東醫療服務量能。記者卜敏正／翻攝

醫師 台東 照服員

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