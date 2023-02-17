把握好天氣 周日晚上再變天 未來10天冷空氣一波波

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，改吹東風了，今天白天起逐步回溫，請把握春暖花開好天氣。不過要留意周日晚上到下周一，另外一波冷空氣再度接近，會在降溫轉雨。到2月底之前仍是春寒料峭的多變化型態。春天的訊號也越來越明顯了。

昨天晚上大陸高壓出海，到今天環境轉為偏東風，冷空氣的影響更加減弱。天氣風險管理公司天氣分析師林琮訓說，今天清晨低溫比昨天上升2度左右，不過在空曠地區及花東縱谷內受到夜間輻射冷卻作用的影響，各地仍有10-12度的氣溫出現，整體感受上冷。

林琮訓說，到了白天以後，由於環境水氣少，各地都會是多雲到晴的天氣，只有東北角、東半部沿岸以及恆春半島東側有零星短暫陣雨的機會，白天高溫中北部、宜花20-24度，南部、台東24-26度。

明天仍然維持相似的大氣環境，林琮訓表示，但整體氣溫會再回升1-2度，白天高溫偏暖，或有一點點熱，早晚則感受較涼，日夜溫差大。

林琮訓表示，目前在菲律賓東方海面上有熱帶擾動發展中，預估到了周末會逐漸向西接近菲律賓並且沿著東側沿岸北上，若是發展得好，就有機會成為今年第一個熱帶性低氣壓，但是由於模式預報對於其發展強度的掌握較差，不確定性較高，有待周末密切的觀察。

周日東北季風增強，林琮訓說，至下周二帶來下一波冷空氣南下影響，北部、東半部地區天氣轉差，為陰有短暫陣雨，中南部地區在周日白天維持穩定晴時多雲，但是晚間到下周一，南方熱帶擾動的外圍水氣會逐漸北上，中南部雲量也會增多，但降雨不明顯，只有山區及恆春半島有下雨的機會。

他說，下周二水氣減少，將回歸典型東北季風的天氣型態，迎風面北部、東部有雨，中南部穩定晴朗。

林琮訓說，預估這波冷空氣強度不是太強，中北部、東北部低溫13-14度，南部、花東15-17度，將會在東北季風或是大陸冷氣團等級，白天北部、東半部雲量多，全天感受涼冷，中南部還是要留意日夜溫差大的情況。

他說，下周三大陸高壓出海，冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，時節接近2月下旬，短期來看未來10天雖然有一波波冷空氣影響，不過影響的時間不長，很快又減弱，呈現一個周期性的變化，天氣轉變快速，要多留意。