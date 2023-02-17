天氣回暖 吳德榮：周日午後變天 下周恐冷氣團探10度低溫
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗穩定，白天起冷空氣減弱，天氣回暖、晚偏涼微冷，日夜溫差大。北部11至25度，中部12至28度，南部11至29度，東部10至26度。
他說，明天至周日上午各地大多晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，東半部偶有零星短暫降雨的機率；西半部、金馬易有霧。
吳德榮說，周日下午起另一波冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫逐日下降；下周二晚、周三晨氣溫降至最低，部分縣市平地仍可降至10度左右。強度比上波弱，達大陸冷氣團標準的機率為最高。
他表示，下周四冷空氣減弱，氣溫回升，北、東仍有局部短暫雨。模式亦顯示菲律賓東方海面，有今年第一個熱帶擾動活動的跡象，其動向對台雖不具威脅，但會增大冷空氣模擬的不確定性，應持續觀察。
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