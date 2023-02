生活美學／第四屆中央書局讀書會 7領讀人導讀加體驗 讓書立體化

由上善基金會主辦的台中中央書局周三讀書會,連續3屆由基金會董事長詹宏志偕多位領讀人帶領愛書人相約周三書香之會,如今進入第4屆,除了在書局裡坐而讀之外,首創走出戶外,對照書中世界。

周三讀書會2021年3月啟動,最初是為了復興在中台灣具有重要文史意義的百年書店中央書局,重現早年先賢齊聚文化沙龍談文論經、臧否時事的風氣。3屆來,累計72場次讀書會,超過5萬人次每周三與領讀人一起浸淫在文學、歷史、音樂、建築、詩等經典文本,更有全球讀者透過線上方式一起參與。

2023年全新書單出爐,共邀請7位主講人,自3月起依序是鍾永豐、廖鴻基、張潔平、劉克襄、韓良憶、劉梓潔,以及詹宏志。今年最大變革是每位講者有4場以書為主題的講座,第5場是延伸主題的體驗閱讀,可能是餐會、可能是小旅行、市場採買、社區營造等。

「不同生命經歷的人會從書裡讀到不一樣的體會,我想要尋找更多樣的讀書人來講書。」詹宏志介紹這次的講者都有特別的人生追求,「我希望這些人把他們讀書的理解跟想法帶進讀書會,這是這一次活動一點點的前進的色彩。」

詹宏志說,讀書會本是「非常古典」的分享活動,但他一直覺得其能量不可限制,若非很愛一本書,就根本不會選來講書,領講人是被書感動了,是那麼的喜歡,如心靈相通,所以去講這本書,背後都隱藏著感情。

至於今年的新設計延伸體驗,詹宏志說:「書,是帶來行動的,把讀書立體化,加以實踐,你跟書之間有一個對話的關係。讀書永遠可以跟你的真實行動互相對照、互相指涉。」講書人讓聽書人去接觸他因為讀書所帶來的行動,把讀書跟人生的交會變得更具體,成為讀書的另一樂趣。

雖然幾乎在周三讀書會啟動之時,就碰到世紀大疫,但三屆下來成果頗豐。「過去讀書會被認為是很冷門的活動,聲量很低、範圍很小,但是三屆活動下來,我覺得漣漪擴得很廣。」詹宏志說,尤其是線上讀書會完全被接受,使得活動地點不受限制、接觸的人數也更多。

詹宏志就發現,有朋友不克到台中,以線上方式參與讀書會,在家裡開大螢幕,再找一群朋友一起線上收看,會後再一起討論,形成自己的小讀書會,「很有趣,我覺得應該推廣到酒吧裡面,不要只是看足球賽。」

此外,相較開辦前,如今遍地開花、各種大大小小的讀書會,數量可能是開辦前數十倍,也是令人欣喜的發展。詹宏志也開心許多年輕人、甚至高中生都參與讀書會。

連出版界都蒙受其利。詹宏志第一屆講12本小說,以為這些書都是大家小時候讀過的經典,卻意外發現再經典的書,在市場上也會因為某些原因出局、絕版,一本「掉到地球上的人」甚至沒有中譯本。但經過讀書會,絕版的書再版了,沒有中譯的書也有了中文出版。

書多了、讀書的人多了、講書的人多了,從一間書局拋磚引玉導引出的讀書力量愈來愈大,成為不滅的文化香火。

課程介紹

2023年周三讀書會將於3月開課,主題涵蓋音樂、海洋文學、自然生態、飲食、影視作品、旅行等,每一單元四堂課與一場體驗,每堂課談一本書或一個觀點,從3月1日起至10月25日,每周三晚上7點到8點半在中央書局現場開講,同步直播上線。

報名洽嘖嘖平台。以一單元四堂課為單位訂購,單一單元票價為1,200~1,600元,延伸體驗與講座為付費活動,須參加完整單元課程方能報名參加,名額有限。詳情可電洽台中中央書局:04-2225-9024。

領讀人鍾永豐。圖/上善基金會提供

3月.鍾永豐─尋覓土地與自己聲音的音樂人

時間:3/1~3/22 每周三晚19:00~20:30,延伸場3/29

主題:影響我人生與音樂創作的文學閱讀

1980年代中,年輕的鍾永豐「青春、無知又無聊」,當時政府在談入世貿組織方事,他與林生祥合作「菊花夜行軍」專輯,以音樂與農民湧街抗議呼應。

鍾永豐說,當時社會動盪,臺北在狂、南部在弱、農村在虛,而大學無趣又無關,他對處理時代驟變的文學與音樂深感興趣,就窩在宿舍裡讀「齊瓦哥醫生」、「靜靜的頓河」、「百年孤寂」,聽著Woody Guthrie、Bob Dylan、Bruce Springsteen和陳達的音樂。

等到退學要入伍,又抽中東引,鍾永豐讀著李喬、鍾肇政與鍾理和,嘗試以客語寫詩給一生種菸農的父母親;到1990年代末,他投身社會運動的深水區,靠著音樂幫助「浮出水面」,多位詩人的作品引領他找到自己的聲音。這次的書單便依著這個脈絡進行。

第一周:大河小說、Bruce Springsteen與我的80年代

書目:

《齊瓦哥醫生》(鮑里斯.列昂尼多維奇.帕斯捷爾納克著)

《靜靜的頓河》(蕭洛霍夫著)

《百年孤寂》(加布列‧賈西亞‧馬奎斯著)

《寒夜三部曲 》(李喬著)

《濁流三部曲》(鍾肇政著)

音樂:Bruce Springsteen專輯「The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle」、「Born to Run」、「Darkness on the Edge of Town」、「The River」、「Nebraska」。

第二周:野性的思維、Federico Garcia Lorca與顧頡剛

書目:

《野性的思維》(李維.史特勞斯著)

《吳歌甲集》(顧頡剛著)

Federico Garcia Lorca,Selected Verse: A Bilingual Edition(Federico Garcia Lorca著)

專輯:

Spanish Songs: Cafe De Chinitas

Germaine Montero - Lament on the Death of a Bullfighter and other poems and songs of Federico Garcia Lorca

第三周:Nelly Sachs、Rose Auslander…離散中猶太女人寫詩

書目:

《諾貝爾文學獎全集(41) 1966阿格農/沙克絲》

After Every War: Twentieth-Century Women Poet

第四周:放逐、回歸、疏離--Zbigniew Herbert與Mahmoud Darwi

書目:

《杜詩詳注》(仇兆鰲注)

The Collected Poems: 1956-1998(Zbigniew Herbert著)

Unfortunately, It Was Paradise: Selected Poems(Mahmoud Darwish著)

延伸場:石岡社造導覽─一個詩人在社造

3/29下午1點,參訪石岡災後重建,由文化部第一屆社區營造獎得主盧思岳導覽。限30人。

領讀人廖鴻基。圖/上善基金會提供

4月.廖鴻基─熱衷於浩瀚文學海探索的討海人

時間:4/5~4/26 每周三晚19:00~20:30,延伸場5/3

主題:海洋閱讀

著有「討海人」等多本得獎著作的廖鴻基關心海洋,希望透過海洋環境閱讀和自覺,彌補海洋教育之不足,了解台灣一流的海洋天然賦與,從海洋環境生態到海洋產業、從海洋文化到海洋精神、從海洋藝文到海洋教育,了解島國居民與海,從生存、生活到生命的密切依存關係,感受到有限的島國陸域資源若能加入海洋資源,獲取海洋養分,就會擁有海闊天空的機會。

第一周:流浪到漂流

書目:《黑潮漂流》

第二周:文學視域中的魚文化

書目:《討海人》、《最後的海上獵人》、《魚夢魚》

第三周:航出去的海洋文學---一趟遠航記述

書目:《漂島》

第四周:海洋鯨靈

書目:《鯨生鯨世》、《後山鯨書》

延伸場:走讀梧棲漁港

半日行程,走讀漁港魚市,認識魚和漁,提升與海與魚的關係,避免只剩海鮮文化,採買海鮮後回中央書局晚餐。

領讀人張潔平。圖/上善基金會提供

5月.張潔平─忠於自我、勇於發聲的媒體人

時間:5/10~5/31 每周三晚19:00~20:30,延伸場6/7

主題:愛與黑暗的心靈史

來自香港的張潔平是記者、專欄作家,創辦社群平台「Matters」與獨立書店「飛地Nowwhere」,在這系列讀書會中,她希望:「這趟閱讀旅程如暗夜行船。」

她藉閱讀提問:在個體面對無可逃避的文明與生命的挑戰時,心靈所觸及的世界可以多麼遼闊優美、又能多深不見底?戰爭、集中營、大屠殺、烏托邦幻滅、大離散等挑戰如何發生、能否避免?當黑暗襲來,如何保護靈魂?在最小單位的災難裡,人如何不失去希望?廢墟之上,如何重燃熱情與信心?

第一周:《昨日世界,一個歐洲人的回憶》(史蒂芬.茨威格著)

第二周:《滅頂與生還》(普利摩.李維著)

第三周:《二手時代,追求自由的烏托邦之路》(斯維拉娜. 亞歷塞維奇著)

第四周:《愛與黑暗的故事》(Amos Oz著)

延伸場:香港菜餐會

領讀人劉克襄。圖/上善基金會提供

6-7月.劉克襄─用雙腳探訪四方的自然系作家

時間:6/14~7/5 每周三晚19:00~20:30,延伸場7/12

主題:我在中部的小旅行─以自然風物、食材農作和人文地理為背景慢遊

作家劉克襄以台中盆地為核心,嘗試透過博物學的視野,以四堂課展望四個不同方向,在中部各地鄉鎮進行不同人文地理之風物爬梳,透過每條鐵路線,串連相關人物在此的遭遇,探索藝文、農業和自然科學等等故事,探觸未曾被發現的內涵,重新建構一個截然不同於過往的中部旅行風貌。

第一周:集集線的內山踏查---以二水、水里和頭社等為主的慢遊

第二周:縱貫南線的魔幻返鄉---以斗六、斗南和虎尾等為主的散行

第三周:山線的長距離橫越---以三義、銅鑼和泰安等為主的走路

第四周:中南線的華麗探索 ---以太平、霧峰和草屯等為主的徒步

延伸場:步道行程,以半日行程,擇四個主題裡一段有趣路線,進行地方小旅行,採買蔬果等食材回書局實際體驗。

書目:

吳濁流《亞細亞的孤兒》

藍博洲主編《吳濁流的西湖歲月》

李瑞騰、簡榮聰、李展平《巡禮草鞋墩》

廖振富《懷樹又懷人》、《老派文青的文學浪漫》

林承俊《旅途:三老爺林獻堂的生活日常》

周芬伶、劉知甫《龍瑛宗傳》

楊彥騏 《台灣百年糖紀》(果實)、《虎尾大代誌》

張信吉《斗六台地散步》

廖淑華 《鷺鷥飛入山》、《唐棉》

劉克襄《小站也有遠方》、《11元的鐵道旅行》、《福爾摩沙大旅行》

佐藤春夫著、邱若山譯《殖民地之旅》

鹿野忠雄著、楊南郡譯《山、雲與蕃人》

鄭宏銘《民生故事館的故事》

林楷倫《偽魚販指南》

陳彥斌主編《暴風雨下的中師》

領讀人韓良憶。圖/上善基金會提供

7-8月.韓良憶─書寫筆下滋味學的生活美食家

時間:7/26~8/16 每周三晚19:00~20:30,延伸場8/23

主題:我家就是世界廚房-食書,寫的何止是食而已

韓良憶說,人們在書食寫飲時,書寫到的,何止是嚥入口中、吞進腸胃的東西而已,「只因飲食一如人生,有千般萬種滋味。吃下一口食物,與那一口產生交流的不僅僅是味蕾與腸胃,身心靈同時品味到食物當中的風土、自然、歷史、時間、宗族與文化的味道,當然還有人情味、愛的滋味。」

當作家與烹者寫下有關食物的種種,包括掌故和做法時,讀者津津有味地讀著時,或食指大動,起身上市場、進廚房;或靈思翻湧,在案前思索起飲食甚或生活的意義。這是韓良憶希望帶讀者一起享受的。

第一周:縱論台灣飲食書寫的前世今生---兼及「文人的典故、流徙者的鄉愁」

書目:

《肚大能容》逯耀東著

《培梅食譜》傅培梅著

《唐魯孫談吃》唐魯孫著

第二周:書食江湖,談東論西---飲食書寫蔚為類型

書目:

《羅西尼的音樂廚房》韓良憶著,修訂版名為《韓良憶的音樂廚房》

《紅燜廚娘》蔡珠兒著

《如何煮狼》M. F. K.費雪著

第三周:南方有嘉木,西方星閃耀---食在台灣、放眼天下

書目:

《府城的美味時光:台南安閑園的飯桌》辛永著清

《Liz關鍵詞:美食家的自學之路與口袋名單》高琴雯著

《深夜食堂》安倍夜郎著

第四周:飲食與記憶---是食譜還是家譜,家常菜的自我認同

書目:

《國宴與家宴》王宣一著

《良露家之味》韓良露著

《老派少女購物路線》洪愛珠著

延伸場:市場巡禮,半日行程逛台中第二市場,回中央書局餐會

領讀人劉梓潔。圖/上善基金會提供

8-9月.劉梓潔─善於以影像說故事的編劇家

時間:8/30~9/20 每周三晚19:00~20:30,延伸場9/27

主題:從文字到影像-原著小說、改編電影與劇本書

劉梓潔提問,文字與影像,作為兩種截然不同的創作表現形式,如何跨越媒介、開啟對話、互相滋養?讀者與觀眾如何觀看解讀文學與電影?文學敘事如何轉換為影視的情節與影像?文字不可被取代的部分是什麼?影像又如何發揮強項為文字加分?劇本作為從文字到影像的橋梁,又該如何被閱讀?

劉梓潔身為小說及劇本創作者,經常在原著小說與改編電影之間玩味再三,本系列將分享多部經典文學改編電影,帶領讀者輕鬆而細緻地悠遊文字與影像的世界。

第一周:原著、劇本、到影像的旅程,以《父後七日》啟程

書目:

《父後七日》

《享受吧,一個人的旅行》

《美味關係》

《花甲男孩》

《俗女養成記》

第二周:一個句子就是一場戲,《斷背山》的精準絕美

書目:

《斷背山》

《幻之光》

《真愛旅程》

第三周:可改編與不可改編的,《在車上》及其他村上春樹改編電影

書目:

《沒有女人的男人們》

《螢火蟲》(短篇〈燒掉柴房〉)

《萊辛頓的幽靈》(短篇〈東尼瀧谷〉)

第四周:最好的時代,佛心大發的劇本書

書目:

《我們的藍調時光》

《四重奏》

《當哈利碰上莎莉》

《編劇之路》

延伸場:讀劇餐會,重現三至四部影劇作品中的經典用餐情節,中央書局主廚還原劇中料理,讀者分組進行讀劇實演。

領讀人詹宏志。圖/上善基金會提供

10月.詹宏志─以旅行閱讀世界的愛書人

時間:10/4~10/25 每周三晚19:00~20:30,延伸場11/1

主題:閱讀旅行

詹宏志將談旅行文學的四面八方,因旅行有多種理由、也有多種結果,不同的旅行者帶著不同的理由,回來都變成另一個人,裝盛了不同的靈魂,而閱讀者讀到一個寬廣不可名狀的世界,一方面認識書中所描繪的旅行地及其獨特之處,一方面與旅行者共同經驗內在的改造與種種體悟。

詹宏志以四本書分為四個類別,說明人會去旅行的理由,也許因為戰爭、愛情、求知等等,「看到這些旅人不同的旅行,得到不同的旅行經驗,我們通過認識這麼大向度的旅行文學,來認識人的可能性跟風險。旅行閱讀是這麼一種內外兼修的讀書體驗,值得我們尋找幾種不同的經典來跋涉一番。」

第一周:戰爭的行動:

《智慧七柱(Seven Pillars of Wisdom)》/T. E. Lawrence

第二周:知識的驗證

《康提基號海上飄流記(Kon Tiki)》/ Thor Heyerdahl

第三周:愛情的緣故

《愛情的險岸(Wilder Shores of Love)》/Lesley Blanch

第四周:異鄉的眼睛

《沼地阿拉伯人(The Marsh Arab)》/Wilfred Thesiger

延伸場:以旅行為主題的餐會