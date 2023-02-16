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網購包材減量新制7月上路 環團指1政策規畫仍不足

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今公布網購包材減量新制7月上路，環團呼籲應提高循環袋箱目標值，才能達到更好的減量效果。聯合報系資料照
環保署今公布網購包材減量新制7月上路，環團呼籲應提高循環袋箱目標值，才能達到更好的減量效果。聯合報系資料照

環保署今公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，禁止使用含PVC包材，今年7月正式上路。環團先是稱讚，環保署2019年起就開始試辦網路包材減量規範，當時是自願性質，如今將其法制化，是一大進展，但在包材減量目標及減塑政策規畫上仍有所不足，建議提高循環袋箱目標值並輔助業者。

綠色和平指出，今天公告版本中，循環袋箱使用比例目標為2024年底達到2％、2026年達到15％，設定的目標太低，與環保署2019年公佈的網購包裝減量指引所設定的目標，也就是2022年底達到10％，相差太多。

另綠色和平也表示，「平均包裝材減量率」，是以商品平均使用的包裝重量來計算，因此即使減量率有達到、包裝重量降低，但銷售數量愈多，包裝廢棄物的總量仍會愈來愈多。

因此，若要達到塑膠源頭減量目標，循環袋箱才是根本作法，若能提高循環袋箱的目標值，再搭配業者輔導，將達到更好的減量效果。

綠色和平也呼籲，除網購包裝，政府應設定所有「一次性塑膠包裝減量」、「重複使用」等目標的根本作法，才有助於達到2050淨零排放目標。

環保署 網購 廢棄物

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