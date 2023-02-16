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台水提前完成新山水庫管線搶修 15日蓄升水位

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

台水表示，新山水庫管線搶修工程自今年1月4日起水庫進行洩降作業，於2月6日水庫完成洩降後，辦理管路維修及取水工導槽框、攔汙柵汰舊換新作業，經日夜趕辦施工，進度超前，於2月14日完成主要工項，2月15日提前啟動水庫蓄升作業。

台水表示，新山水庫因原水管線滲漏影響，在水利署及專家學者評估建議下執行洩降作業，完成洩降後由人員進入隧道段檢視，發現三處漏水點，已填補及加裝環型鋼襯鈑保護，同步補強16處伸縮縫及11處繫桿孔洞，另調大型機具進場，展開管線搶修及取水工改善作業，加派人力及機具徹夜趕工，已提前於2月14日完成。

2月15日起新山水庫啟動蓄升，將全力抽取基隆河原水並調度北水處清水及貢寮堰支援，預計5月底前可蓄至高水位，確保大基隆地區民生用水穩定。

新山水庫 基隆 貢寮

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