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大箱裝小箱...年產5萬噸垃圾 網購包材減量新制7月上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今公布網購包材草案修法草案，禁止使用含PVC網購包材，今年7月正式上路。聯合報系資料照
環保署今公布網購包材草案修法草案，禁止使用含PVC網購包材，今年7月正式上路。聯合報系資料照

電商產業發展大幅成長，卻也產生大量廢棄物。環保署今公布「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，禁止使用含PVC（聚氯乙烯）的網路包材，且需使用一定比例再生料；大型電商業者需符合包材減重率、循環包材使用率等規定，個人賣家則暫不納管，預計今年7月正式上路。

近年受疫情影響，不僅促進宅經濟更為生活帶來方便，我國零售業網路銷售金額逐年攀升，根據環保署統計，已從2017年2283億元大幅成長至2022年的4303億元、約使用2.2億個網購包裝、產生約5萬公噸包裝廢棄物，相當可觀。

環保署回收基管會執秘王嶽斌表示，部分網購包裝過度包裝，甚至會有大箱子裝小箱子的情況，浪費大量的紙箱及塑膠包材；考量近3年網購包裝國際管制趨勢及網購持續成長，盼透過把網購包裝減量規定入法，改變網購平台包裝出貨方式，減少廢棄物產生。

王嶽斌說明，本次網購包材草案修法重點為包裝材料、包材重量、源頭減量目標。包材部分，所有網路零售業者皆禁止使用含PVC材質的包材；紙類包裝需使用90％以上的回收紙並以原色優先；塑膠包材的再生比例應達25％以上。

主要規範如MOMO、PCHOME、蝦皮商城等，以及擁有電商官網、APP提供消費者下單的網路零售業者。資本額5000萬以上，或是自有到店取貨據點數量達300家以上的中型電商業者，需符合商品重量分級規定，250公克以上未滿1公斤，包裝重量比值須小於40％、1公斤以上未滿3公斤須小於30％、3公斤以上須小於15％

資本額1億5000萬以上，或是自有到店取貨據點達500家以上的大型業者，還需達成平均包材減重目標及成果提報等規定，2024年減重率須高於25％、2025年高於30％、2026年高於35％；循環包裝使用率也分目標，2024年減重率須大於2％、2025年大於8.5％、2026年大於15％；而網購平台的個人賣家則暫不納管。

王嶽斌提到，部分較易碎的商品，需要較多的防撞包材，容易超過包裝重量比例限制，但只要業者使用循環袋箱、商品本身的箱子出貨，或是重複使用一次性紙箱，就不用符合包裝重量規範。

王嶽斌提醒，網購包材草案修法上線後，業者若還使用含PVC的膠帶或塑膠包材，可處1200至6000元罰鍰；網購包裝減量不符合規定者，可處3萬至15萬罰鍰。若無限期改善，還可按日連罰，呼籲網購業者在出貨時，從源頭開始減少包材，減少資源浪費，也能節省消費者處理包材廢棄物的困擾。

網購 電商 廢棄物

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