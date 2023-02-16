喊缺蛋！北市蛋商公會：少數「奧咖」才買不到蛋

目前缺蛋嚴重，根據台灣雞蛋事業產銷督導委員會的每日報表顯示，台灣雞蛋產量從北到南嚴重不足，市況極佳；台北市蛋商公會理事長林天來表示，目前有缺蛋，但缺蛋是少數，大多數都沒有缺，得病、染禽流感的缺蛋缺的嚴重，但這是少數，現在大部分雞蛋都足夠，買不到蛋是因為本身是「奧咖」。

行政院副院長鄭文燦，以及農委會主委陳吉仲今天視察賣場雞蛋銷售情形，同時走訪北市蛋行。市面上、特別是北部賣場近期都買不到蛋，林天來說，買不到蛋是因為養雞場得禽流感缺蛋，若沒有加價跟他人買，蛋源就不夠了，所有下游的廠商就會缺蛋沒有蛋可賣，消費者就買不到。

林天來說，現在大部分雞蛋都足夠，買不到蛋是因為本身是「奧咖」，現金向別人買，若要低價進貨、要賒帳，當然買不到蛋，就算蛋很多時，還是買不到，若不願意願意加價一箱多幾十元跟人買，就能度過困難的時期。

農委會主委陳吉仲表示，現在批發價格漲2元，等於每顆但僅漲價0.2元。但實際上，餐廳、早餐店一個蛋都要價10元、15元；林天來說，這樣太貴了，應該12元就可以了，他也說烘焙業者、雞蛋糕業者買不到蛋「那個不可能」，他嗆這樣說是讓人人心惶惶，他說，看哪個業者沒有蛋，可以找理事長買，要買要現今結帳，要欠帳「我當然不要」。

林天來說，今天一箱(約200顆)雞蛋1040元，零售大約每台斤55元、56元，現在老雞多，蛋殼比較薄，雜貨店零賣會吃虧，因為消費者撿蛋容易弄破，賣貴了消費者不買，但是把蛋弄破了，一個蛋就損失5、6元，因此雞蛋的利潤沒有很多。