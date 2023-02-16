明冷氣團減弱氣溫短暫回升 下周東北季風襲北部有雨

受強烈大陸冷氣團影響，新竹縣、苗栗縣、金門縣發布低溫特報，有局部10度以下氣溫發生機率，影響時間為今晚至明天清晨。中央氣象局表示，明天冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍偏冷，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下波東北季風將自下周一影響到下周四，北部地區將迎來雨勢。

氣象局表示，明天冷氣團減弱，氣溫回升，各地早晚偏冷，中部以北、東北部清晨須留意12至15度低溫，南部及花東地區約16至17度，白天回溫明顯，僅新竹、苗栗偏涼約19度，其他各地多為22至25度，高屏地區約26至27度。

氣象局指出，周六白天溫度持續回升，各地高溫約再上升1、2度，北部地區約25度、中部地區27度、南部地區29，整體水氣偏少，僅東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨。周日中午起東北季風增強，北部、東半部雲量增多，有局部短暫雨，北台灣天氣轉涼。

氣象局表示，下波東北季風將自下周一影響到下周四，下周三清晨將迎最低溫，北部、東北部約13、15度，空曠地區也有10度左右機率。在水氣部分，下周一除了北部、東半部迎風面降雨，南部地區恆春半島山區也將伴隨雨勢，周二起就會轉為僅剩迎風面北部、東半部地區降雨。

另外，氣象局也提醒，明晚到周日西半部及金門地區要留意局部霧或低雲影響能見度。