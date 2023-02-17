助妳好孕！盤點全台10大熱搜「生殖中心」想當媽必收藏

還不知道該找哪間生殖中心嗎？

隨著時代與科技變遷，台灣結婚年齡也不斷上修，「晚婚晚生」已成為現代趨勢，不過礙於女性卵巢功能、男性精子活力會隨著年紀逐漸退化，在考量未來還是有懷孕生子計畫，許多人便決定事先將卵子、精子取出後冷凍保存，「生殖中心」也跟著應運而生，不僅避免人生留下遺憾，也幫助不孕症患者懷上寶寶，讓家庭更加圓滿。

除了試管嬰兒補助，目前新竹市最快在今（2023）年母親節前推出凍卵補助，預計每年將有1,000名媽媽受惠，你也還在苦尋台灣的生殖中心嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你／妳一起來看全台10大熱搜生殖中心有哪些！

image source:示意圖／pexels

No.10 馬偕生殖醫學中心

民國75年馬偕紀念醫院成立生殖中心，秉持著幫助不孕患者的理念，除了有女性婦科超音波、賀爾蒙檢驗、子宮腔鏡檢查、輸卵管攝影、腹腔鏡檢查，男性精蟲染色檢查、抗體檢測等項目，也提供人工受精、試管嬰兒、凍卵、凍精及凍胚胎服務。院內更是引進「透明帶雷射打薄技術」，讓多次嘗試試管嬰兒失敗、年齡大於38歲的高齡產婦經醫生評估後嘗試，提升胚胎植入媽媽子宮後的懷孕率。

先前有鄉民在PTT上尋求雙北試管嬰兒醫院，網友也大推馬偕，「推馬偕醫院的邱上琪醫生，邱醫師人很好，如果有疑問邱醫師也會解釋，我8月給邱醫師開始做試管，9月底植入，前2天開獎，初步有成功」。



❤官網：馬偕生殖醫學中心

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image source: 翻攝馬偕紀念醫院

No.9 新光吳火獅紀念醫院不孕症中心

成立至今已有30年歷史的新光醫院生殖醫學中心，以創辦人「維持現狀即是落伍，研究發展才有進步」的理念，幫助不同家庭誕下5,300個寶寶，從人工授精、試管嬰兒、凍卵、冷凍胚胎到胚胎切片、內膜相容性檢測應有盡有，在各項不孕症檢查及治療過程中，不僅標榜維持胚胎保存良好環境，團隊中的每位醫師都將患者視為自己的家人，拯救台灣少子化危機的同時，也肩負起孕育下一代主人翁的責任。

許多新手媽媽們也在Google評論中留下好評，「謝謝新光醫院提供更好的環境給未來媽媽們」、「一路上都可以看到李醫師的專業，治療不孕症經驗也非常豐富，讓人感到很放心」。

❤官網：新光吳火獅紀念醫院不孕症中心

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image source: 翻攝新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院不孕症中心

No.8 王家瑋婦產科診所 生殖醫學暨試管嬰兒中心

王家瑋婦產科診所生殖醫學暨試管嬰兒中心提供不孕症檢查和治療、人工受孕、試管嬰兒及凍卵等療程，該中心表示「作為一個生殖醫學中心，不僅是單純的醫療空間，更是寶寶的第一個家」，主打家、人性、質感與職人環節，給予父母高科技寶寶培養小套房及安靜舒適的問診環境，讓家長能夠一對一了解治療過程，孩子也能夠在溫馨的醫療空間裡孕育誕生。



許多曾來求助的父母們透露，「對於我們這種玻璃心又容易緊張的媽媽，這邊的氣氛真的很溫暖，令人感到非常安定，而且隨時有什麼問題都可以在Line上問，每次的回答都讓媽媽們感到十分安心」、「求子六年來，終於在最近生下期待已久的寶寶」。

❤官網：王家瑋婦產科診所 生殖醫學暨試管嬰兒中心

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image source: 翻攝王家瑋婦產科診所 生殖醫學暨試管嬰兒中心

No.7 臺北醫學大學附設醫院生殖醫學中心

臺北醫學大學附設醫院生殖醫學中心成立至今已有32年左右歷史，該生殖醫學中心由專業醫師、護理師及實驗室技術員組成，秉持「用心把每一件事做到好」的精神，利用尖端儀器設備，幫助想要求兒求女的準爸媽們，在孕育生命的道路上提供高品質生技醫療服務，達到試管嬰兒治療週期2千例、成功率達50％的好成績，不論是想人工受孕、凍卵、捐卵借卵的人都能完成夢想。

網友對於北醫生殖中心提供療程服務也給予評價，「第一次在這裡看診，感覺護理師都很溫暖」、「高效技術和非常豐富的試管嬰兒經驗，強烈推薦！」、「醫生講話很直接但一針見血，也知道病人轉來轉去的猶豫不決，但他孕氣蠻好的，同期好多孕婦，求孕最重要的是結果，過程真的很辛苦」。

❤官網：臺北醫學大學附設醫院生殖醫學中心

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image source: 翻攝臺北醫學大學附設醫院生殖醫學中心

No.6 TFC台北婦產科診所生殖中心

位於台北南山廣場的「TFC台北婦產科診所生殖中心」也是許多不孕患者及想凍卵凍精的人選擇清單之一，該生殖中心主推子宮鏡檢查、不孕診斷、習慣性流產檢測與治療、試管嬰兒、人工受孕、凍卵凍精、捐卵捐精、心理諮商及營養諮詢等核心服務，從1985年成功誕下1名試管嬰兒開始，到2019年創立品牌，透過國內資深醫師及具備豐富經驗的技術員，期望能夠帶給前來求助的患者一個優質貼心服務的理想國度。

許多患者留言稱讚TFC台北婦產科診所生殖中心，「譚醫生沒有因為我年紀輕就忽略需要檢查的項目，反而很積極的替我看診」、「二個寶貝都經過譚醫生的希望之手」、「很開心在TFC圓滿畢業，讓我能在40歲高齡階段迎接與我們有緣的寶寶」。

❤官網：TFC台北婦產科診所生殖中心

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No.5 臺大醫院生殖醫學中心

臺大醫院生殖醫學中心提供國內外想要懷孕的患者人工授精、試管嬰兒、精子顯微注射、無精症治療、囊胚植入、雷射協助孵化、卵子及胚胎冷凍、精卵捐獻等服務，藉由台大醫院婦產部、泌尿部、復健部及基因醫學部的醫師群跨部門通力合作，讓臺大醫院生殖醫學中心創立30年以來完成逾7,500例案例。此外，該生殖中心也提供中、英、日語服務，營造舒適空間與環境，幫助海外不孕夫婦來台求助時，擁有成功懷上寶寶的一線曙光。

除了傳出台灣第一名模林志玲到臺大醫院生殖醫學中心做「三代試管」求子，許多患者也在PTT上感謝幫助，「很感恩臺大生殖團隊，雖然沒私人診所般溫柔體貼問候，但我覺得能成功懷孕就是醫院與病患唯一的期望」、「台大真的是分工很細，我整個試管過程就掛了三個醫生」、「39歲在台大試管，現在17週了」。

❤官網：臺大醫院生殖醫學中心

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No.4 華育生殖醫學中心

有感於女性在醫療結構中碰到弱勢，國際研究多囊性卵巢權威、婦產科醫師徐明義毅然決然開設「華育生殖中心」，主打從出生到青春期調理、生育期至更年期保養，都能擁有全齡生殖醫療照護。對於女性不孕症、試管嬰兒、精卵受精、精子功能障礙等問題具備長足研究，標榜「一站式生殖醫療服務」、中西合璧等特色，希望能夠以預防勝於治療的醫學精神，推廣年輕時檢查卵巢功能、即時凍卵，並引進全亞洲首台歐盟認證RI WitnessTM防精卵出錯裝置／個人晶片識別系統，提供女性安心便利與優質的醫療服務。

網友對於華育生殖中心也不吝嗇給予好評，「雖然整個凍卵過程自己會很擔心、很緊張，但在華育這邊的看診讓我很放心」、「療程中女生很辛苦，除了生理上的不適以外還有心理壓力，但是能遇到好的醫護團隊，很值得」。

❤官網：華育生殖醫學中心

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No.3 禾馨宜蘊生殖中心

「禾馨宜蘊生殖中心」抱持人性化照顧、醫療科技加持及關懷為優先的服務態度，打造全亞洲第一座以女性為本的生殖中心，包含不孕症檢查、試管嬰兒、人工授精、凍卵、凍胚、凍精、子宮內膜容受性檢測、捐卵借卵等療程，擁有女性專業醫護團隊給予全面支持及心理層面照顧，讓前來看診的人都能保有私密空間。另外針對患者量身打造懷孕方案，推出中醫助孕、心理諮商、科技照護平台等服務，患者能就近在台北、桃園、台中等據點看診。

許多患者對於禾馨宜蘊的療程留言，「醫療團隊很專業，護理同仁也都非常親切，有需要的很值得來洽詢看看」、「朱醫生見到我們仍是精神奕奕、親切耐心地了解我們的需求，並且從自然懷孕的機率說明到各式人工生殖的療程，讓我們清楚接下來該如何評估要採取何種方式好好做人」、「一開始諮詢就覺得環境舒適、護理師親切」。

❤官網：禾馨宜蘊生殖中心

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No.2 茂盛醫院生殖醫學中心

百萬YouTuber蔡阿嘎、藝人劉品言、黃沐妍等人都曾聞名前來凍胚胎、凍卵的「茂盛醫院生殖醫學中心」，除了標榜耗資千萬引進無塵無菌室、胚胎培養箱等國際新穎機器，也提供四代試管、高效凍卵等療程服務，新婚夫妻若是想要了解相關助孕資訊，也能來這裡聆聽好孕講座，藉由一站式醫療服務，客製化打造專屬療程，標榜台灣AI智能選胚系統，透過近40年生殖醫學專業團隊，讓每位女性、夫妻都能獲得最完善的照顧。

實際參與療程的患者也表示，「環境良好溫馨，服務人員也都很親切，醫生群和實驗室也是無庸置疑的，值得推薦」、「結婚後一直想懷孕，等了6年多還沒有寶寶，去年決定看診接受醫學幫助，最近我的大寶已經降落地球上」、「感謝茂盛讓我能一圓孕媽咪的願望，跟國外醫院的不孕症治療比起來，茂盛的經驗和縝密分工真的很有效率」。

❤官網：茂盛醫院生殖醫學中心

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No.1 送子鳥生殖中心

在台北與新竹皆設有據點的「送子鳥生殖中心」，提供好孕檢查、人工受孕、試管嬰兒、遺傳診斷、精卵受贈、凍存、捐贈等服務項目，特別是試管技術從第一代進化到個人化試管嬰兒（PP-IVF）、三代試管嬰兒普拉斯（IVF3.0 plus），設備與團隊也不斷精進創新，讓懷孕率穩定維持在五成以上，幫助更多人能夠享受孕育孩子的溫暖與幸福，也讓想要凍卵、凍精的人不會留下遺憾。

在送子鳥凍卵、施做試管嬰兒的網友也評論，「凍卵一直到取卵完成，前後不到一個月，診所陳設溫馨，醫護人員也很有耐心，讓人不會覺得緊張」、「我妊娠初期碰到許多難關，有好幾次出血，心灰意冷，梁醫師不僅專業，並且同理病患，解決我心理及生理問題」、「看到藝人趙小僑的案例，決定至送子鳥一連串的檢查跟抽血，後來才知道自己是多囊加上高齡才不容易受孕，現在女兒快一個月了，看著她健康的樣子覺得一切的過程都值得」。

❤官網：送子鳥生殖中心

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月13日至2023年02月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『生殖中心』相關趨勢討論進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統