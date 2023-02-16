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酷航疫後台灣航線恢復逾6成 皮卡丘彩繪機下月首航台灣
全球疫情趨緩，酷航看好台灣市場潛力，恢復台灣每周往返營運班次至43班，約為疫情前每周68班的6成，包括新加坡-台灣桃園、及台灣桃園飛往札幌、仁川和成田等航線。酷航銷售副總裁李榮新表示，該公司與寶可夢公司合作推出的皮卡丘彩繪機，3月24日將於台灣桃園國際機場首航，從台灣飛往東京成田機場。
李榮新表示，2020年疫情以來酷航都沒有停飛台灣航線，當時載客率僅10%以下，去年10月國境開放，台灣已每周恢復43航班，是外籍航線恢復最快之一，也是該公司海外活動首選目的地。此次與寶可夢公司聯名的皮卡丘彩繪機，先前僅飛日本、首爾，預計3月24日於台灣首航，除了有空服員穿著皮卡丘服飾與乘客互動，另也會推出系列周邊商品。
酷航表示，該公司成立10周年和寶可夢公司攜手聯名推出皮卡丘彩繪機，成為全球第一家非日籍航空與寶可夢公司合作的航空公司，去年9月即推出每月2班飛往東京和首爾，下個月將在桃園國際機場首航，未來也會將皮卡丘彩繪機納入定期航班，加入波音787航線。
酷航指出，皮卡丘彩繪機的靈感來自花香，使用簡潔白色的背景搭配花瓣、樹葉點綴，將皮卡丘、皮丘、謝米、可達鴨、拉普拉斯、時拉比及大竺葵等腳色畫在機身上，機翼兩旁還藏有許多寶可夢。此外，座艙內也提供皮卡丘彩繪機主題紙杯、餐巾紙、座位頭靠巾，登機後還可聽到皮卡丘音效廣播。
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