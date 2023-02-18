送名牌空氣清淨機給婆婆遭嫌棄？內行人力挺：媳婦好懂挑！

婆媳問題是許多家庭難解的習題，而解決問題的關鍵「在老公」。日前一名網友在社群發文分享，因為自己受傷療養需要太太照顧，太太分身乏術，只好將4歲的兒子送到婆家，請婆婆代為照顧。因關心孩子與婆婆健康，媳婦大手筆購入LG空氣清淨機和除濕機宅配到婆家，沒想到這一舉動卻引起婆婆不滿，認為媳婦是不是嫌自家的空氣品質差？

網友發文分享，太太大手筆購入空氣清淨機和除濕機宅配到婆家，卻引發婆媳大戰。 圖／網友發文提供

原PO上網詢問該如何幫太太解圍，沒想到網友卻紛紛歪樓表示：「你太太真的很用心，這些都是有牌子的而且口碑不錯」、「你老婆買的跟我家的是同一台，一定有做功課」、「搭版請教一下，我家住彰化海線，我小孩過敏一直好不了，用除濕機有沒有機會改善」…….。

面對婆婆的不諒解，也有網友也忍不住為媳婦抱屈，表示：「拜託，哪個正常的婆婆會因為媳婦買名牌空氣清淨機而發火？」、「你老婆買的那幾台空氣清淨機很好耶…LG的，買買也不便宜，你媽反應過度。」不曉得這一切問題到底是兩個世代的鴻溝？還是長期累積的隔閡？

現代人大多和原PO太太一樣，了解居家空氣品質與身體健康息息相關，視空氣清淨機、除濕機為健康生活不可或缺的好幫手，但也有少數人不清楚「空氣污染不是室外才有」，根據美國環境保護署研究指出，室內空污往往是室外空氣污染的2至5倍，而氣象專家彭啟明也建議過敏族群配戴口罩提升舒適度，居家環境則提高空氣清淨機與除濕機使用頻率，同時也提醒民眾：「空氣不流通也容易累積濕氣，連帶使空氣品質下降，更建議空氣清淨機搭配循環扇使用，更可加值調節室內溫度、省電。」

根據美國環境保護署研究指出，室內空污往往是室外空氣污染的2至5倍。 圖／Shutterstock提供

根據空氣對策解決專家LG的調查顯示，全台有76.5%民眾認為空氣的清淨度有待提升，中南部地區尤其不滿，若想要優化居家空氣感受，就要善用科技生活好物。廣受好評的LG PuriCare ™ 360°空氣清淨機效能優異，可將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠的角落，且20分鐘即完成單次清淨，家裡有一台，隨處都能呼吸到乾淨空氣；智慧偵測系統最小可測得PM1.0 的懸浮微粒感應器與偵測異味的異味感應器，把看不見的灰塵雜質一網打盡！

LG PuriCare™ 360°空氣清淨機可將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠的角落， 20分鐘即完成單次清淨。 圖／LG提供

想要守護室內空氣品質並加強對流循環？LG PuriCare ™ AeroTower ™風革機結合循環扇、涼暖風扇、空氣清淨機三種功能，三機合一，節省家裡的空間；時尚外觀設計榮獲德國紅點國際設計大獎，即使擺放在客廳中央也不會影響動線。採用特別的Air Valley技術，將過濾後的乾淨空氣均勻穩定送至房間的每一處，讓人彷彿置身峽谷感受自然微風吹拂，吹一整天也不會頭疼，並兼具好清潔、極致靜音等優點，而且僅23分貝超靜音，讓你夜晚使用也不會干擾睡眠，一年四季都可使用，因此被網友喻為「超高CP值必買家電。」

LG PuriCare™ AeroTower™風革機結合循環扇、涼暖風扇、空氣清淨機三種功能，榮獲德國紅點國際設計大獎。 圖／LG提供

在調查中也顯示在濕度感受方面，有68.7%的民眾渴望改善，反倒是終年多雨的基隆、宜蘭是全台濕度感受自評最滿意的城市，因為當地有超過6成民眾「每天使用除濕機」。經常被網友推坑的LG PuriCare™ UV抑菌雙變頻除濕機日除濕量高達19公升，可接排水管的設計更是省去倒水的麻煩，並且節能省電超靜音，24小時運轉電費大約只要1元台幣，被網友評價為「追求安靜者必買，智慧除濕還可烘鞋烘衣櫃」，許多愛用者也表示「倒水省力」、「電費省很大」、「皮膚和鼻子過敏的狀況有改善」。

LG PuriCare™ UV抑菌雙變頻除濕機被網友評價為「追求安靜者必買，智慧除濕還可烘鞋烘衣櫃」。 圖／LG提供

LG與眾不同的強大功能，聰明的媳婦都在用！選對家電，用清淨空氣守護全家人的呼吸、調節濕度維護健康感受；日久見人心，相信聰明的婆婆一定懂。