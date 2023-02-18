快訊

波波牙醫返台實習名額沒定上限 本土醫氣：醫界永無寧日

陳宗彥遭爆喝花酒閃辭 王必勝：我不評論這個 連說3次沒聯絡

少校輔導長偷情「莒光園地」主播 遭記5大過撤職官司結果出爐

送名牌空氣清淨機給婆婆遭嫌棄？內行人力挺：媳婦好懂挑！

聯合線上／ 林啟芬

婆媳問題是許多家庭難解的習題，而解決問題的關鍵「在老公」。日前一名網友在社群發文分享，因為自己受傷療養需要太太照顧，太太分身乏術，只好將4歲的兒子送到婆家，請婆婆代為照顧。因關心孩子與婆婆健康，媳婦大手筆購入LG空氣清淨機和除濕機宅配到婆家，沒想到這一舉動卻引起婆婆不滿，認為媳婦是不是嫌自家的空氣品質差？

網友發文分享，太太大手筆購入空氣清淨機和除濕機宅配到婆家，卻引發婆媳大戰。 圖／網友發文提供
網友發文分享，太太大手筆購入空氣清淨機和除濕機宅配到婆家，卻引發婆媳大戰。 圖／網友發文提供

原PO上網詢問該如何幫太太解圍，沒想到網友卻紛紛歪樓表示：「你太太真的很用心，這些都是有牌子的而且口碑不錯」、「你老婆買的跟我家的是同一台，一定有做功課」、「搭版請教一下，我家住彰化海線，我小孩過敏一直好不了，用除濕機有沒有機會改善」…….。

面對婆婆的不諒解，也有網友也忍不住為媳婦抱屈，表示：「拜託，哪個正常的婆婆會因為媳婦買名牌空氣清淨機而發火？」、「你老婆買的那幾台空氣清淨機很好耶…LG的，買買也不便宜，你媽反應過度。」不曉得這一切問題到底是兩個世代的鴻溝？還是長期累積的隔閡？

現代人大多和原PO太太一樣，了解居家空氣品質與身體健康息息相關，視空氣清淨機、除濕機為健康生活不可或缺的好幫手，但也有少數人不清楚「空氣污染不是室外才有」，根據美國環境保護署研究指出，室內空污往往是室外空氣污染的2至5倍，而氣象專家彭啟明也建議過敏族群配戴口罩提升舒適度，居家環境則提高空氣清淨機與除濕機使用頻率，同時也提醒民眾：「空氣不流通也容易累積濕氣，連帶使空氣品質下降，更建議空氣清淨機搭配循環扇使用，更可加值調節室內溫度、省電。」

根據美國環境保護署研究指出，室內空污往往是室外空氣污染的2至5倍。 圖／Shutterstock提供
根據美國環境保護署研究指出，室內空污往往是室外空氣污染的2至5倍。 圖／Shutterstock提供

根據空氣對策解決專家LG的調查顯示，全台有76.5%民眾認為空氣的清淨度有待提升，中南部地區尤其不滿，若想要優化居家空氣感受，就要善用科技生活好物。廣受好評的LG PuriCare ™ 360°空氣清淨機效能優異，可將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠的角落，且20分鐘即完成單次清淨，家裡有一台，隨處都能呼吸到乾淨空氣；智慧偵測系統最小可測得PM1.0 的懸浮微粒感應器與偵測異味的異味感應器，把看不見的灰塵雜質一網打盡！

LG PuriCare™ 360°空氣清淨機可將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠的角落， 20分鐘即完成單次清淨。 圖／LG提供
LG PuriCare™ 360°空氣清淨機可將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠的角落， 20分鐘即完成單次清淨。 圖／LG提供

想要守護室內空氣品質並加強對流循環？LG PuriCare ™ AeroTower ™風革機結合循環扇、涼暖風扇、空氣清淨機三種功能，三機合一，節省家裡的空間；時尚外觀設計榮獲德國紅點國際設計大獎，即使擺放在客廳中央也不會影響動線。採用特別的Air Valley技術，將過濾後的乾淨空氣均勻穩定送至房間的每一處，讓人彷彿置身峽谷感受自然微風吹拂，吹一整天也不會頭疼，並兼具好清潔、極致靜音等優點，而且僅23分貝超靜音，讓你夜晚使用也不會干擾睡眠，一年四季都可使用，因此被網友喻為「超高CP值必買家電。」

LG PuriCare™ AeroTower™風革機結合循環扇、涼暖風扇、空氣清淨機三種功能，榮獲德國紅點國際設計大獎。 圖／LG提供
LG PuriCare™ AeroTower™風革機結合循環扇、涼暖風扇、空氣清淨機三種功能，榮獲德國紅點國際設計大獎。 圖／LG提供

在調查中也顯示在濕度感受方面，有68.7%的民眾渴望改善，反倒是終年多雨的基隆、宜蘭是全台濕度感受自評最滿意的城市，因為當地有超過6成民眾「每天使用除濕機」。經常被網友推坑的LG PuriCare™ UV抑菌雙變頻除濕機日除濕量高達19公升，可接排水管的設計更是省去倒水的麻煩，並且節能省電超靜音，24小時運轉電費大約只要1元台幣，被網友評價為「追求安靜者必買，智慧除濕還可烘鞋烘衣櫃」，許多愛用者也表示「倒水省力」、「電費省很大」、「皮膚和鼻子過敏的狀況有改善」。

LG PuriCare™ UV抑菌雙變頻除濕機被網友評價為「追求安靜者必買，智慧除濕還可烘鞋烘衣櫃」。 圖／LG提供
LG PuriCare™ UV抑菌雙變頻除濕機被網友評價為「追求安靜者必買，智慧除濕還可烘鞋烘衣櫃」。 圖／LG提供

LG與眾不同的強大功能，聰明的媳婦都在用！選對家電，用清淨空氣守護全家人的呼吸、調節濕度維護健康感受；日久見人心，相信聰明的婆婆一定懂。

相關新聞

孤老危機─台東篇／台東4長者就有1獨居 比率全國最高

台東縣高齡獨居比率全台最高，雖然獨居長輩不乏貧病悲苦者，但多數對理想生活仍有想像與盼望。台東地方組織透過移動式服務、接力式照顧，逐漸建構適合高齡獨居者的社會安全網。..

薛瑞元：明年健保費率 朝不漲努力

健保費漲不漲全民關注，針對是否調漲費率，衛福部長薛瑞元昨表示「希望明年不要漲」，將努力朝不調漲進行規畫，但仍要看今年收支...

華航兩岸航線持續增班 3月26日起恢復松山-虹橋航線

因應市場動態及機場規定，華航（2610）持續增班兩岸航線，2月上海航線每周15班，包括松山-浦東每周六班、桃園-浦東每周...

阿里山遊樂區花季下月登場 山櫻阿龜櫻打頭陣盛開228連假迎客

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季3月10日登場，目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開，唐實櫻開花約2-3成，迎接228連...

雲林崙背空品「紅害」灰濛濛 民眾：以為起霧了

雲林縣今天多個鄉鎮空氣品質不佳，民眾打開窗戶見狀直呼「灰濛濛」，還以為起霧；目前崙背地區AQI值已達「紅害」警戒，對所有...

228連假預期出遊車潮 高公局11條替代道路更省時

228連假（2月25日至28日）共4天，高公局預估南北長途車流量大，首日南向為平日的1.5倍，國5南向南港系統至頭城更可...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦