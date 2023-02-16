228連假24處省道易壅塞路段出爐 尖峰時段一次看

228連假2月25日至28日共4日，公路總局表示，連假期間省道易壅塞路段共24處，除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光風景區旅次為主，預估車潮將自2月24日下午起出現，觀光旅遊車潮將在2月25日至28日湧現，返回工作地車潮則預計自2月27日下午起至2月28日出現。

公路總局預估，連假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道，如台9線蘇花路廊、南迴公路及麻里巴橋路段、台1線水底寮至楓港路段、台61線鳳鼻至香山路段、竹南及中彰大橋路段等。銜接高速公路路段，如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲系統路段等。

重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線萬里至大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線桃園大溪路段及苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店至烏來路段、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港至墾丁路段等。

公路總局指出，為紓解省道壅塞路況，將依各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強違規取締等交通管制措施。另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，鼓勵民眾搭乘公共運輸。

公路總局表示，公共運輸疏運已請各客運業者籌備充足運能，連假期間推出多項公共運輸優惠措施，包括搭乘87條國道客運路線享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘48條台灣好行路線享半價優惠。此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車可享一段票或基本里程免費優惠。

針對東部區域加碼優惠措施，購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享北宜、北花國道客運來回票4人同行1人免費，回程總票價再折抵200元，另有「在地有腳」租賃優惠(持國道客運票根享租車優惠及回程票價最高折抵200元)可供民眾選擇。