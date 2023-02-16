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文化部發成年禮？ 補貼1年學貸本息

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
內政部16日推出疫後住宅方案，包括增建社宅、租屋補貼便捷與購屋貸款補貼。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
內政部16日推出疫後住宅方案，包括增建社宅、租屋補貼便捷與購屋貸款補貼。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

教育部長潘文忠今出席行政院會後記者會說明就學貸款補助方案。圖／擷自行政院直播
教育部長潘文忠今出席行政院會後記者會說明就學貸款補助方案。圖／擷自行政院直播

教育部補貼54萬學貸族繳1年學貸本息，文化部則給18至21歲學生文化禮金！教育部16日公布「就學貸款補助方案」，將協助經濟負擔沉重者1年學貸本息；文化部則會發給18至21歲學生1200點成年禮金，盼促進藝文團體辦展、巡迴。

償還1年本息

教育部長潘文忠表示，目前高中以上畢業生貸款總人數有73萬人，93%在學貸款者的利息由政府負擔，每年約20億元：考量到照顧弱勢學生、協助青年在疫情後減少負擔，新方案將協助54.6萬經濟負擔重者償還1年本息，對象包括撫育12歲以下孩童貸款者、月收入低於4萬者。

另外，也會協助在學期間申請就學貸款的弱勢學生，先代墊1學期的貸款本金，未來還款期限為1年，而上列補貼免提出申請，透過系統資料勾稽，由銀行直接通知來直接扣抵。

發青年藝文禮金

文化部的振興方案包括：18到21歲每人1200點成年禮金，可以看展覽、演出、買書、看國片、買文創品等，若到獨立書店購書，可加發購書店數；另外將推動校園藝術課程與一日地方文化體驗，增加傳統戲曲大匯演、表演藝術偏鄉巡演，還有邀請藝術家策展、媒合國高中小辦理藝術創作等。

文化部長史哲表示，由於這批學生受疫情影響，包括畢業旅行、同學互動等過程多有忽略或遭到取消，因此希望透過相關政策進行彌補。此外，藝文產業受疫情衝擊嚴重，許多藝文團體巡迴、進入校園的機會都減少，因此希望興辦展演，結合地方政府擴大協助藝文產業復甦。

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學貸 文化部 疫情

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