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國1西螺穿越橋改建縮減車道 228連假建議改道路線出爐
國道1號西螺交流道230K+469穿越橋早期興建路幅較窄，配合台1線未來拓寬規劃，2月11日至明年12月31日進行改建工程路段車道調整。高速公路局表示，施工期間西螺交流道南下集散道路由原2車道縮減為1車道通行，預估228連假(2月25日至28日)車流量大，易造成西螺南下集散道路壅塞，建議可提前由北斗交流道駛出改行台1線。
高公局表示，國道1號西螺交流道穿越橋改建工程，2月11日至明年12月31日進行施工路段車道調整，因集散道路縮減為1車道易壅塞，並影響西螺出口車流順行，適逢228連假車流量大，建議用路人可由國道1號北斗交流道駛出改走替代道路，利用平面道路側車道銜接台1線前往西螺地區，或經由西螺交流道南下入口匝道續行。
高公局指出，228連假國道特定匝道將進行封閉管制措施，國5於連假首2日(2月25日至26日)時段封閉石碇、坪林南向入口；西部國道地區，連假首日(2月25日)時段封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口，第2日(2月26日)時段封閉國1埔鹽系統南向入口，第3、4日(2月27日至28日)時段封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
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