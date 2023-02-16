快訊

結束美國會訪問 黃介正：麥卡錫今年一定會訪台

地方齊喊代理教師完整聘期要中央補助 教育部回應了

壽司郎屁孩翻版！高雄男3度手戳食物又放回 竟嗆「林北就這樣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國1西螺穿越橋改建縮減車道 228連假建議改道路線出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道1號西螺交流道穿越橋改建工程替代道路路線圖。圖／高公局提供
國道1號西螺交流道穿越橋改建工程替代道路路線圖。圖／高公局提供

國道1號西螺交流道230K+469穿越橋早期興建路幅較窄，配合台1線未來拓寬規劃，2月11日至明年12月31日進行改建工程路段車道調整。高速公路局表示，施工期間西螺交流道南下集散道路由原2車道縮減為1車道通行，預估228連假(2月25日至28日)車流量大，易造成西螺南下集散道路壅塞，建議可提前由北斗交流道駛出改行台1線。

高公局表示，國道1號西螺交流道穿越橋改建工程，2月11日至明年12月31日進行施工路段車道調整，因集散道路縮減為1車道易壅塞，並影響西螺出口車流順行，適逢228連假車流量大，建議用路人可由國道1號北斗交流道駛出改走替代道路，利用平面道路側車道銜接台1線前往西螺地區，或經由西螺交流道南下入口匝道續行。

高公局指出，228連假國道特定匝道將進行封閉管制措施，國5於連假首2日(2月25日至26日)時段封閉石碇、坪林南向入口；西部國道地區，連假首日(2月25日)時段封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口，第2日(2月26日)時段封閉國1埔鹽系統南向入口，第3、4日(2月27日至28日)時段封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

國道1號西螺交流道穿越橋施工路段車道配置調整。圖／高公局提供
國道1號西螺交流道穿越橋施工路段車道配置調整。圖／高公局提供

車道 國道 連假

延伸閱讀

228連假預估出遊車潮 公總提醒民眾連假道路封閉時段

動作冒險遊戲《迷失之刃》將於4月20日上架 穿越古老大陸揭開大地滅亡之因

228連假即將到來 國道3大常見肇因出爐 最高可罰到6千元

6年後再到溪州國姓宮賜福 白沙屯媽祖晚間上西螺大橋

相關新聞

228連假24處省道易壅塞路段出爐 尖峰時段一次看

228連假2月25日至28日共4日，公路總局表示，連假期間省道易壅塞路段共24處，除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光風...

壽司郎屁孩翻版！高雄男3度「手戳食物」又放回 竟嗆「林北就這樣」

高雄出現「壽司郎」翻版！爭鮮壽司愛河店傳有用餐婦人看到鄰座男子3次拿下食物以筷子戳、手摸後又放回餐檯軌道，覺得噁心，怕其...

4歲女童高燒、嘴長紅疹、起水泡 醫：不是腸病毒！

台中一名4歲女童日前嘴周圍搔癢，接著突然高燒三天，住院期間嘴周圍長紅疹，口腔內長多顆水泡、舌頭破等潰瘍，痛到哇哇叫，無法...

健保部分負擔新制最快4月上路 第一階段估影響800萬人

健保部分負擔將分為兩階段上路，門診藥費、急診部分負擔先行，最快4月上路。本報昨專訪健保署長石崇良表示，這是他上任近兩周來...

苗栗三灣7.4度 吳德榮：明回暖、周日午後又一波強冷空氣南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨因輻射冷卻加持，苗栗三灣鄉7.4度，創下此波...

影／缺蛋兩年再惡化 鄭文燦指示：買得到、價格合理、自給率足3目標

台灣缺蛋持續一年多，年後缺蛋狀況再度惡化，北台灣超市盒裝雞蛋並不容易買到，由於生產成本墊高，本周雞蛋產地價上漲2元；農委會表示，目前周產蛋雞數約3136萬隻…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦