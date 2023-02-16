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1張票吃到飽！台南、高雄、屏東將共推「通勤通學月票」

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲今3度北上參加行政院會。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今3度北上參加行政院會。圖／台南市政府提供

交通部預計2月底前提出中央促進公共運輸使用方案申請原則，供地方政府提出申請，台南將與高雄、屏東共同推出通勤通學月票方案，不過，台南市長黃偉哲今3度出席行政院會時表示，交通部提出的通勤補貼方案總經費約60億元，北北基桃就拿了50億元，呼籲中央補貼應多照顧尚未有捷運的縣市。交通部則表示會同意妥善規畫，將更多通勤族納入考量。

台南市交通局指出，台南、高雄、屏東屬於同一生活圈，交通部表示月票價格可能在1000元以內，民眾可持1張票到3縣市搭乘公共運輸「吃到飽」，台南將會有涵蓋市區公車、台鐵、YouBike2.0、長途國道客運等境內與跨境組合優惠票價，基於南北公共運輸平權，希望中央給予南部縣市充足資源。

不過，黃偉哲今出席行政院會時表示，根據交通部提出的通勤補貼方案，總經費約60億，但北北基桃四縣市卻拿了50億，他呼應陳其邁的主張，為南部通勤族爭取交通平權，希望中央在通勤補貼上多照顧捷運路網尚未形成的縣市，尤其是仰賴公路運輸的中南部通勤族也應該納入補貼範圍。對此，交通部長王國材同意妥善規畫，將更多通勤族納入考量。

另外，今天行政院會討論「減輕民眾負擔，多元支持方案」，減輕民眾疫後生活負擔，重點優先照顧「租屋族」，黃偉哲呼籲行政院應提高台南租金補貼與購屋利息優惠，造福青年。

黃偉哲說，目前中央租金補貼分3等，台北補助8000元、桃園與台中補助5000元、台南和高雄補助4000元；依統計數據，台南房租與台中、桃園相仿，占青年所得比例也都約20%，但在中央核定的租金補貼卻相差1千元，呼籲中央調升南部租金補貼，至少達到桃園、台中標準。行政院長陳建仁回應會好好思考，讓租金補貼更具公平性。

黃偉哲表示，今日院會也討論到關於疫後學貸補貼學貸補助方案，高中以上的學生有望獲得學貸補貼，最高可由政府全額負擔利息。黃偉哲表示，六都首長都相當支持這個方案，也呼籲中央如期實施。

交通部長 黃偉哲

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