4歲女童高燒、嘴長紅疹、起水泡 醫：不是腸病毒！

台中一名4歲女童日前嘴周圍搔癢，接著突然高燒三天，住院期間嘴周圍長紅疹，口腔內長多顆水泡、舌頭破等潰瘍，痛到哇哇叫，無法進食，後轉院到烏日林新醫院診治，診斷為急性疱疹性齒齦口腔炎，合併黴漿菌感染，經治療隔天退燒，住院5天痊癒出院。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任、小兒科醫師賴永清提醒，急性疱疹性齒齦口腔炎有抗病毒藥物可以治療，治療黃金時間建議在發病72小時內給藥，由於發病一開始，嘴巴內會出現水泡，常會被誤認為腸病毒（疱疹性咽峽炎），錯失黃金治療期。

賴永清說，女童原本就近到住家附近醫院診治，住院期間嘴角附近開始長紅疹，口腔內冒出多顆水泡潰瘍及白點，出現舌頭破甚至不自主流口水，無法進食。家長焦急不已，經友人推薦，轉至烏日林新醫院小兒科治療。

賴永清指出，女童到院後，根據臨床表現及抽血檢驗數據，診斷為急性疱疹性齒齦口腔炎，合併黴漿菌感染，經給予抗病毒藥物及黴漿菌藥物治療，隔日成功退燒，共住院五日出院。

賴永清說，急性疱疹性齒齦口腔炎和腸病毒都是小孩最常感染的疾病，前者嘴巴內會出現水泡，一開始很常會被誤認為腸病毒，但前者嘴巴內的水泡易破裂，典型病灶呈潰瘍狀，通常位於口腔前半部，最常出現於齒齦與頰黏膜；而腸病毒造成咽峽炎的潰瘍則多半會出現在口腔後半部。

賴永清說明，急性疱疹性齒齦口腔炎好發1到3歲嬰幼兒，第一次感染較嚴重，口腔黏膜、牙齦，在嘴角口腔周圍可見到疱疹，常有局部淋巴腺腫大，更會引起突發性高燒、嘴痛、流口水、畏寒或懼食、厭食，病程大約7日。若是小孩喜歡吸指頭、咬指甲，恐會引起病毒性甲溝炎，再轉為疱疹性指頭炎 。