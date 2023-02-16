快訊

結束美國會訪問 黃介正：麥卡錫今年一定會訪台

地方齊喊代理教師完整聘期要中央補助 教育部回應了

壽司郎屁孩翻版！高雄男3度手戳食物又放回 竟嗆「林北就這樣」

奇美醫學中心東台精機開發導管零點偵測儀 助照護進階

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，東台精機董事長嚴瑞雄。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，東台精機董事長嚴瑞雄。記者周宗禎／翻攝

奇美醫學中心與東台精機合作開發「全方位導管零點偵測儀」，能精準掌握心跳加速、血壓偏低，心輸出量不足、腦灌流壓不足等危及生命處境問題，及時提供醫師血液動力學監測各類數據，協助做出最佳判斷與治療處置，讓病人生命安全獲得更好保障，也有助傳統醫材轉型、創造新商機。

奇美醫表示，醫院與工具機廠跨業結盟，開發「全方位導管零點偵測儀」，解決監測儀器及導管設備不相容、校準誤差等影響醫療判斷及照護品質問題。護理部神經內、外科加護病房醫護團隊展示這項新偵測儀，螢幕儀表板上數值精確顯示生命徵象反應變化浮動，更能妥善照護重症病患。

加護醫學部主治醫師陳志金表示，在加護病房病人身上有許多管路，除了注射給藥、引流、呼吸、灌食外，有些用來監測血壓、中心靜脈壓、心臟輸出量、顱內壓的侵入性「導管」，從這些監測所獲得的連續數據，對於治療上分秒必爭的重症病人來說，是非常的重要，因此特別要求「準確性」。

他說，影響監測準確性的重要因素就是「對齊」、「零點校正」。過去都是仰賴護理師，以人工目測和手調方式進行，不僅個別差異性大，也容易有職業傷害。奇美醫與東台精機合作研發的「生命儀表板」，運用科技輔助來搶救生命，是「精準對齊病人的生命線、真的很酷！」

東台精機經理黃偉棋指出，偵測儀的組合式固定模板為「磁吸式水平儀搭配金屬模板」，以環保材質設計，不只著重精準照顧也兼顧「經濟、社會、環境」三大面向，有效醫療處置減少健保成本，也改善照護品質。

奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，護理團隊示範操作過程。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，護理團隊示範操作過程。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，提升照護品質。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，提升照護品質。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，提升照護品質。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，提升照護品質。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，奇美醫院榮譽院長邱仲慶見證。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，奇美醫院榮譽院長邱仲慶見證。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，提升照護品質。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，提升照護品質。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，護理團隊示範操作過程。記者周宗禎／翻攝
奇美醫學中心東台精機合作開發「導管零點偵測儀」，護理團隊示範操作過程。記者周宗禎／翻攝

生命線 醫師

延伸閱讀

奇美醫院攜手東台精機 發表全方位導管零點偵測儀

奇美醫引進達文西機械手臂10年 泌尿外科發表使用成果

眼鏡行誤用酒精造成女失明 醫師：台灣人這個動作太可怕

口罩令解禁多數人還是戴緊緊！醫揭可能原因 眾人笑翻大推1點

相關新聞

228連假24處省道易壅塞路段出爐 尖峰時段一次看

228連假2月25日至28日共4日，公路總局表示，連假期間省道易壅塞路段共24處，除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光風...

壽司郎屁孩翻版！高雄男3度「手戳食物」又放回 竟嗆「林北就這樣」

高雄出現「壽司郎」翻版！爭鮮壽司愛河店傳有用餐婦人看到鄰座男子3次拿下食物以筷子戳、手摸後又放回餐檯軌道，覺得噁心，怕其...

4歲女童高燒、嘴長紅疹、起水泡 醫：不是腸病毒！

台中一名4歲女童日前嘴周圍搔癢，接著突然高燒三天，住院期間嘴周圍長紅疹，口腔內長多顆水泡、舌頭破等潰瘍，痛到哇哇叫，無法...

健保部分負擔新制最快4月上路 第一階段估影響800萬人

健保部分負擔將分為兩階段上路，門診藥費、急診部分負擔先行，最快4月上路。本報昨專訪健保署長石崇良表示，這是他上任近兩周來...

苗栗三灣7.4度 吳德榮：明回暖、周日午後又一波強冷空氣南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨因輻射冷卻加持，苗栗三灣鄉7.4度，創下此波...

影／缺蛋兩年再惡化 鄭文燦指示：買得到、價格合理、自給率足3目標

台灣缺蛋持續一年多，年後缺蛋狀況再度惡化，北台灣超市盒裝雞蛋並不容易買到，由於生產成本墊高，本周雞蛋產地價上漲2元；農委會表示，目前周產蛋雞數約3136萬隻…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦