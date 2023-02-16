奇美醫學中心東台精機開發導管零點偵測儀 助照護進階

奇美醫學中心與東台精機合作開發「全方位導管零點偵測儀」，能精準掌握心跳加速、血壓偏低，心輸出量不足、腦灌流壓不足等危及生命處境問題，及時提供醫師血液動力學監測各類數據，協助做出最佳判斷與治療處置，讓病人生命安全獲得更好保障，也有助傳統醫材轉型、創造新商機。

奇美醫表示，醫院與工具機廠跨業結盟，開發「全方位導管零點偵測儀」，解決監測儀器及導管設備不相容、校準誤差等影響醫療判斷及照護品質問題。護理部神經內、外科加護病房醫護團隊展示這項新偵測儀，螢幕儀表板上數值精確顯示生命徵象反應變化浮動，更能妥善照護重症病患。

加護醫學部主治醫師陳志金表示，在加護病房病人身上有許多管路，除了注射給藥、引流、呼吸、灌食外，有些用來監測血壓、中心靜脈壓、心臟輸出量、顱內壓的侵入性「導管」，從這些監測所獲得的連續數據，對於治療上分秒必爭的重症病人來說，是非常的重要，因此特別要求「準確性」。

他說，影響監測準確性的重要因素就是「對齊」、「零點校正」。過去都是仰賴護理師，以人工目測和手調方式進行，不僅個別差異性大，也容易有職業傷害。奇美醫與東台精機合作研發的「生命儀表板」，運用科技輔助來搶救生命，是「精準對齊病人的生命線、真的很酷！」