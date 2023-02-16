全球呼吸道病患大增用藥吃緊 食藥署急召藥廠協調

全球邊境解封，防疫政策也不斷鬆綁，台灣2月20日就將解除室內口罩禁令，但呼吸道疾病正值流行季，相關藥品「Amoxicillin」與「Clavulanate」的複方抗生素用量大增，造成部分院所「缺藥」。食藥署昨由署長吳秀梅親自出面與藥廠開會商議，並請臨床端調查是否有異常收購情形。

食藥署藥品組科長楊博文表示，呼吸道融合病毒的兩款複方抗生素「Amoxicillin」、「Clavulanate」過往健保月均用量為216萬，但近期暴增至473萬，翻漲兩倍以上，雖去年10月已請廠商儘速安排增加生產或輸入，但臨床端仍反映有訂購不易的情形。

食藥署昨與邀集藥品許可證持有藥商、醫藥相關公協會共同商議，由吳秀梅親自主持。楊博文說明，呼吸道疾病藥品需求量增加是「全球性」的，並非只有台灣的用藥需求增加，外國藥廠希望採取謹慎出貨模式，精準計算出產藥量；台灣雖有本土學名藥，但藥廠也擔心原廠若恢復供給後，本土藥將賣不出去，因此仍拿不定增產意願。

由於各家藥廠產能都無法確保，楊博文說，部分醫療機構會重複下訂，導致藥品出現分配不均的情形，卻又有些醫療院所取得過多藥品，也出現院所都拿不到藥的窘況出現。

「Amoxicillin」與「Clavulanate」複方抗生素的缺藥情形錯綜複雜，因此食藥署昨日會議中決議，請中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、醫療機構相關公協會等，協助調查臨床端近3個月對於該類藥品的需求情形，以利後續媒合國產及輸入藥商供應；亦請持有藥品許可證的藥商，提供近期訂購量較多的醫療機構清單，釐清是否有醫療機構異常購買的情形。